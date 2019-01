Derrota ajustada del CSB Soria Ciudad Europea del Deporte

El pabellón de San Andrés volvía a acoger una nueva y trepidante jornada de baloncesto autonómico en el que el CSB daba la de cal con la cantera, con dos victorias importantes, mientras la de arena venía de la mano del CSB Soria Ciudad Europea del Deporte que, a pesar de dejarse todo en el campo para hacerse con la victoria, acabó jugando una prórroga donde se impuso el Claret La Casona de San Martín.

El sábado 19 se disputó la 15ª Jornada del Campeonato Autonómico de Castilla y León y el CSB puso en liza a toda su cantera. En casa, en San Andrés, el CSB consiguió dos buenas victorias contra el Juventud Aranda: la primera con el CSB Infantil Masculino A que consolidó su quinta plaza con un partido lleno de ritmo y acierto. Desde el primer compás, los sorianos consiguieron poner la directa y lograr la ruptura al descanso (43-26). En la segunda parte se repitió el esquema que desembocó en el definitivo 76-51; la segunda victoria llegó de la mano del CSB Fertilizantes Actyva que esta vez no perdonó. No obstante, tuvo que trabajar mucho para sacar adelante el partido. Durante la primera mitad se mantuvo la igualdad (37-27) pero la segunda parte fue decididamente para los sorianos que lograron, por fin, soltarse y se impusieron en todas las facetas del juego para colocar el 79-54 final en los casilleros. El último partido tuvo color burgalés. El CSB Cadete Masculino A atraviesa una mala racha que le llevó del empate virtual en la primera mitad (39-36) al descalabro en la segunda lo que le condena, una jornada más, al farolillo rojo al caer por 62-81.

Fuera de casa pintaron bastos. El ADASA CSB disputó otro gran partido, con una gran primera parte que acabó en tablas (26-24) y con una segunda bajo presión, con el Juventud Aranda defendiendo muy duro, que al final se decantó a favor de las arandinas por 57-39 por culpa, otra vez, de los numerosos libres fallados. El CSB Infantil Masculino B no pudo hacer nada contra Óbila UCAV que yamarcó territorio al descanso (38-12) pero que luego tuvo que esperar hasta el final del último cuarto para poder cerrar el marcador a los sorianos con el definitivo 72-21 y, por último, el CSB Cadete Masculino B jugó un buen partido contra el Óbila UCAV que, no obstante, siempre marchó por delante (41-31 al descanso). La clave estuvo en el mal tercer periodo soriano que hizo ganar ventaja a los locales, ventaja que, a la postre, no se pudo enjugar y que desembocó en el 74-66 final.

El domingo 20, con la grada llena, San Andrés se disponía a celebrar el segundo partido de la Liga de Primera División que en esta ocasión enfrentaba al CSB Soria Ciudad Europea del Deporte con el Claret La Casona de San Martín. Tras un inicio un tanto errático de los de Fernando Flores (13-25), los jugadores sorianos fueron cogiendo poco a poco la temperatura y confianza necesarias como para poder aspirar a la primera victoria en su temporada de debut en la categoría. Los segovianos presentaban un equipo de similares características que simplificaba el juego y apostaba por la eficacia con unos porcentajes sobresalientes. Los sorianos buscaban más a sus jugones para enmendarles la plana a los segovianos y antes del tiempo de asueto el CSB volvía a entrar en el partido (36-43). En el tercer periodo paso lo mismo que durante la primera parte: Claret apretaba hasta el ecuador del cuarto y el CSB le daba la réplica al final para mantener las espadas en todo lo alto (52-59). El partido arrancó de verdad en el último periodo con el CSB decidido a lograr esa primera victoria apretando en cada jugada bajo el constante apoyo de los numerosos aficionados que se dieron cita en San Andrés. Ese empujón les llevó a colocarse por delante, por primera vez en todo el partido, a falta de un minuto momento en que Claret pidió tiempo muerto con 75-73 en el luminoso. A partir de ahí la locura: bola de partido desaprovechada que desembocó en el empate a 75 que abrió la prórroga y, en la misma, una batalla de faltas y un duelo de libres que terminó con la victoria de los segovianos por 82-86.