Cada vez que viajo vuelvo a Algeciras con la misma sensación, Andalucía no es España. Los andaluces no somos españoles y necesitamos acabar con esta situación de desamparo histórico y desigualdad que nos tiene más cerca de África que de Europa.

Andalucía no es España la mires por donde la mires y estamos obligados a ayudar a nuestra juventud para que tome conciencia de la importancia de formarse y reivindicar por derecho el lugar que nos pertenece, sin proteccionismo ni subvenciones de Madrid o Bruselas.

Andalucía no es España y, por si fuera poco, el Campo de Gibraltar no es Andalucía. Es decir, que nuestra comarca no es ni andaluza ni española. Somos la última palabra de cualquier Parlamento y nosotros somos los únicos culpables de esta situación por dejar nuestra voz en manos de políticos sumisos y adoctrinados.

Necesitamos que nuestros jóvenes comprendan que nad ie vendrá a ayudarnos y que la fuerza para crecer sólo saldrá de sus ansias por mejorar. No hay evolución sin revolución y debemos dar un pa so adelante desde el esfuerzo, desde la Educación, desde la Cultura y el Trabajo.

Lo de Lorca, Machado, Picasso o Alberti, por recordar algunos, está muy bien, pero esta región, además del arte y el talento, necesita tener las infraestructuras que tienen otros en España. El Campo de Gibraltar necesita carreteras, trenes, mejorar su tejido industrial y un proyecto digno para recuperar los retrasos y acabar con los tópicos.

Y la única llave la tenéis vosotros los jóvenes, los que ahora llenáis los colegios y las universidades. Gritad, sacad pecho, coged una bandera, la que queráis, pero poned en el calendario el año cero de Andalucía para que se parezca un poquito más a esa España a la que regala sus votos.