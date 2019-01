¿Hacia dónde va el Algeciras?

Semana importante para variar en el Algeciras Club de Fútbol después del empate de este pasado domingo ante el Utrera que mantiene a los albirrojos a siete puntos de la cuarta posición pero con un partido menos e incluso bajando una posición en la tabla, hasta la octava tras el triunfo del Córdoba B.

Los pupilos de Emilio Fajardo tienen 41 puntos y siguen estando lejos de la pelea por el play-off pero se resignan a tirar la toalla cuando todavía restan diecisiete partidos por delante. La pregunta es, ¿cómo alcanzar ese reto?

Con equipos que se han reforzado a la par que los algeciristas como el Xerez Deportivo FC (43) o Betis Deportivo (45), entre otros que están en la pomada, el algecirismo busca agarrarse a un clavo ardiendo para intentar que el equipo primero rompa la mala racha a domicilio donde no vence desde el pasado 21 de octubre (2-3 en Guadalcacín) y que segundo enlace una racha de al menos tres partidos consecutivos con victoria que estabilice al equipo en la tabla.

Por tramo de calendario no va a ser; Lepe, Arcos (C), Cabecense, Lebrijana (C), Xerez DFC, Guadalcacín (C), son los seis próximos envites que los de La Menacha van a afrontar en liga ante rivales en su mayoría instalados en la parte baja de la clasificación y donde la victoria debe antojarse como clave si de verdad se busca alcanzar la cuarta plaza como mínimo.

Refuerzos como Karim Abubakar estarán en la batalla del sábado en Lepe, otros como Antonio Sánchez llegan al tramo final de su lesión en el isquiotibial y el nuevo fichaje Diego Gámiz podría debutar si todo va según lo previsto ante el Arcos el próximo día 3. Llega la hora de empezar a ganar y de creer en un reto complicado pero no imposible.