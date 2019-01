Agenda Universitaria viernes 18 de enero

Hoy en nuestra agenda universitaria vamos a hablar sobre uno de los grados que se ofertan en nuestro campus, el grado de enfermería. Para ello tendremos en unos minutos con nosotros a la decana de la Facultad de Enfermería, María del Carmen Paublete, que además nos va a contar un poco más sobre una muy buena noticia que hemos recibido esta semana, y es que se ha abierto el proceso de licitación para las obras de un nuevo taller en esta facultad.

Esta semana tenemos una actividad muy flamenca que nos llega de la mano de la Asociación Julia Traducta del Aula de Mayores del Campus. Se trata de la conferencia “Buscando siempre el pellizco. Evolución y Revolución en el Flamenco” que va a impartir Juan José Silva López, amante y conocedor de este arte, el miércoles a las siete y media de la tarde en la Sala de Postgrado de la Escuela Politécnica.

Y ya está abierto el plazo para enviar propuestas de seminarios a la CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA PROGRAMAS ESTACIONALES. Ya sabés que hay varios programas en los diferentes campus de la UCA: Cursos de Verano de Cádiz, Cursos de verano de San Roque, los Cursos de Otoño de la UCA en Jerez y los Cursos Internacionales de Otoño de la UCA Algeciras. Hasta el 15 de marzo podéis enviar vuestros proyectos a través de la web celama.uca.es

Y ahora hablamos de formación porque la fundación Campus Tecnológico amplía su catálogo este año con varias cursos en áreas técnicas y de ingeniería que se van a realizar durante el mes de febrero: El día 5 comienza el Curso de Instalador RITE (Reglamento en Instalaciones Térmicas en Edificios) para aquellos que quieran convertirse en instaladores de calefacción, climatización, mantenedores y revisores de equipos térmicos, autorizados por el Ministerio de Industria; el 6 de febrero, comienza el curso de Instalador de gas, para el que no se necesita ninguna formación previa; el 18 de febrero empieza el Curso de Control y Prevención de Legionella para realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo; y los días 25 y 27 se va a celebrar el Curso de Manipulador de Gases Fluorados. Si estás interesados en alguno de estos cursos solo tenéis que acercaros a la fundación, llamar al 956028198 o visitar la web www.campustecnologicoalgeciras.es.

Hoy se abre el plazo para participar en PROYECTOOPINA, un programa destinado a conocer la opinión y percepción de los usuarios del Servicio y de las actividades de Extensión Universitaria. Aquellos que participéis en este programa rellenando su encuesta vais a entrar en el sorteo de un IPad participando. Tenéis hasta el 12 de abril, solo tenéis que entrar en www.extension.uca.es

También continúa abierto el plazo de participación en la octava edición del certamen universitario de creación audiovisual Suroscopia, coordinado por la Universidad de Córdoba en el marco del Proyecto Atalaya. Suroscopia nace en 2011 como una plataforma de difusión para creadores de todas las universidades andaluzas y latinoamericanas, creando así una red internacional que apoye la cultura audiovisual andaluza. Si tenéis algún proyecto y queréis presentarlo podéis hacerlo a través de suroscopia.com antes del 28 de febrero.

Ahora nos vamos al cine. La próxima semana Alcultura cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz nos proponen en pantalla grande…

"Amante por un día".

Música: Hoy antes de irnos miramos atrás, a los ochenta, para despedirnos con el sonido de una de las bandas británicas del momento que además actualmente sigue en activo. Esto es Close To Me de The Cure.