Císcar: "No siempre el alcalde tiene por qué repetir como cabeza de lista"

El presidente provincial del PP, José Císcar, ha asegurado este martes en Radio Alicante que se está trabajando en desbloquear la crisis de los populares en Orihuela, municipio "importante" puesto que la comarca de la Vega Baja es "clave" para el resultado autonómico. Asegura Císcar, que "no siempre" se tiene que cumplir la regla del PP por el que se establece implícitamente que el alcalde "repite" como cabeza de lista, en referencia a Emilio Bascuñana.

El choque está en la designación sobre quién encabezará la lista para ser alcalde en el municipio oriolano y visto que Madrid quiere que vuelva a ser Bascuñana quien repita en las listas como cabeza, a pesar de los informes de conselleria de Sanidad que certifican que Bascuñana cobró durante 6 años sin acudir a su puesto de trabajo.

Reconoce José Císcar las discrepancias que "existen" en Orihuela y asegura que se trabaja, desde la dirección provincial, que "es la competente", en encontrar "la mejor solución posible" y que espera que llegue "cuanto antes". De momento, ésta pasa por que "todas las partes se sientan cómodas" con una decisión que sigue siendo un misterio. No obstante, deja deslizar que aunque la norma en el PP sea que el alcalde "repita" como alcaldable, "no siempre tiene por qué ser así".

César Sánchez

Sobre el actual presidente de la Diputación, César Sánchez, asegura José Císcar que apoyarán la decisión que él tome sobre si ir o no en la candidatura de Alicante. Lo que tiene claro es que "será el próximo presidente de la Diputación". Sobre su propio futuro, no ha querido desvelar hacia dónde se encamina.Actualmente es también diputado autonómico. "Yo siempre trabajo para que me sucedan cosas buenas en la vida", ha dicho.

Ya en clave autonómica, el presidente provincial de los populares, se ha mostrado convencido de que su partido será el que "lidere" el centro derecha ante un panorama en el que se desdibujan los partidos y se forman bloques políticos con nuevos actores, como es el caso de Vox, tal y como ha pasado en Andalucía.

