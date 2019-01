Barbón: "Asturias no es Andalucía, la derecha aquí siempre significó inestabilidad"

Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato socialista a la presidencia del Principado en la próxima cita electoral del 26 de mayo, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Asturias. Se ha mostrado confiado en que logrará la mayoría suficiente como para gobernar en solitario, y aunque no fuese así, ha dicho estar dispuesto “a gobernar la complejidad” salida de las próximas elecciones. En su intervención en Hoy por Hoy Asturias, ha dicho estar convencido de que la derecha lleva a cabo ahora una política de bloques que no va a ser efectiva: “Asturias no es Andalucía; aquí ya ha gobernado la derecha y cuando lo ha hecho siempre ha significado inestabilidad. Así que si eso ocurría con dos partidos, imaginémonos lo que pasaría con un cuatripartito”.

Con todo, Barbón ha insistido en la necesidad de movilización de la izquierda para lograr los resultados necesarios para gobernar en solitario. De no ser así, el secretario de la FSA se muestra dispuesto a alcanzar consensos. Recuerda para ello que “durante mi etapa como alcalde de Laviana logré aprobar el PGOU por unanimidad, algo muy poco habitual en los ayuntamientos”.