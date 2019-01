Luis Arellano: "El Villarrobledo tiene mucho potencial, ojalá los dejemos a cero otra vez"

El portero del Yugo-UD Socuéllamos, Luis Arellano, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para hablar del partido del próximo domingo ante el CP Villarrobledo. El arquero venezolano, que será este miércoles será suplente en Copa Federación, partirá como titular ante el conjunto villarrobledense y buscará dejar su portería a cero un encuentro más.

“Hasta que no pite el árbitro el final puede pasar de todo, que el Villarrobledo no haya marcado aún esta temporada no nos hace confiarnos, tienen mucho potencial”, explica un Arellano que respeta al equipo rojillo. A pesar del buen momento socuellamino, el portero venezolano apuesta por un partido igualado en el que puede pasar “cualquier resultado, pero esperamos ganar nosotros”.

“El objetivo es volver a dejar a cero al Villarrobledo, ojalá lo consigamos”, argumenta Arellano en relación al resto de partidos que han jugado ambos conjuntos esta campaña entre liga y Copa Federación. “No sé qué portero será titular el domingo, es una decisión del míster”.

En cuanto a la buena marcha del Socuéllamos esta temporada, Arellano ha señalado que el equipo está trabajando mucho cada semana y que “luchamos por conseguir el objetivo del ascenso a final de temporada”.