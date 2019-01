"Nos abocan a la despoblación y al empobrecimiento"

Los empresarios del norte de la provincia de Granada hacen frente común y acusan al Gobierno central de marginar nuevamente a las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar tras analizar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Las asociaciones de empresarios de la zona norte denuncian falta de impulso a las infraestructuras y lamentan que estas nuevas cuentas del Ejecutivo siguen sin apostar por el desarrollo de este territorio, "abocando a esta zona a la despoblación y al empobrecimiento".

El presidente de la Asociación de Empresarios Altiplano de Baza, José Antonio Lucha, ha explicado este martes en el tramo local de 'Hoy por Hoy' en Radio Baza las medidas de reivindicativas conjuntas que van a emprender estos colectivos para intentar revertir las carencias y "olvidos" del Gobierno de España en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para este año.

MANIFIESTO EMPRESARIOS

"Hoy martes 21 de enero de 2019, nos hemos reunido las asociaciones empresariales de Guadix, Baza y Huéscar, es decir, todo el norte de Granada, en la sede de la Asociación de Empresarios de Baza, para analizar la inversión recogida en el proyecto de presupuestos generales del estado para 2019 en estas comarcas, y denunciar concretamente la no ampliación de la partida presupuestaria referida al estudio informativo de la línea ferroviaria Lorca-Baza-Guadix ni su inmediata licitación, lo que entendemos es un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos con las plataformas territoriales que desde hace años vienen reclamando esta inversión.

Si bien este era el detonante de la reunión, la conclusión alcanzada en la jornada de hoy es la necesidad de denunciar el abandono sistemático e histórico de esta zona por parte de las diferentes administraciones a lo largo de muchas décadas, engañándonos y tratándonos injustamente con el consentimiento cómplice y cobarde de todos nuestros representantes políticos.

Si alguien piensa que la reivindicación del tren en la zona norte es una reivindicación romántica, daremos unos datos, metro de granada: 558 mill. €, partida presupuestaria en el proyecto de presupuestos nacionales presentados para 2019 para la segunda circunvalación: 33,5 mill. €. Si hacemos una ratio de inversión por habitante en el área metropolitana de Granada para sus aproximadamente 535.000 habitantes, y lo comparamos con la inversión por habitante realizada en inversiones para la zona norte con 130.000 habitantes, el resultado es insultante. Mientras un billete de metro en Granada para ir a trabajar vale 1,60€, un billete de tren de Guadix a Granada vale 10€, si es que eres capaz de coger una de las dos líneas existentes.

La acuciante despoblación que sufre el norte de Granada no es gratuita, es la consecuencia imparable de la falta de política territorial y de inversiones en las zonas rurales y especialmente en nuestras comarcas, una legislación orientada exclusivamente a los grandes núcleos urbanos, y un abandono inversor que se manifiesta en la falta de infraestructuras y de servicios vitales para la creación de empresas y servicios a la población.

Servicios tan básicos y fundamentales para el funcionamiento de las empresas y la competitividad como es el acceso a la banda ancha es un sueño en buena parte del territorio, el transporte público no existe por una nefasta legislación y gestión, por esa nefasta legislación no es posible aprobar planes urbanísticos en barrios de cuevas porque no encajan en la visión Andaluza del urbanismo, y así podríamos encontrar multitud de casos de pésima gestión que sigue castigando al norte de la provincia al abandono definitivo.

Los empresarios del Norte de Granada no vamos a consentir ni un solo ninguneo más, y denunciaremos sin reparos el engaño y la cobardía de nuestros políticos allí donde haga falta, ya no nos valen promesas ni fotos electorales, quien busque nuestro apoyo que venga con hemeroteca y licitaciones efectivas. Queremos ser un territorio inteligente, moderno y atractivo para vivir y emprender, y eso requiere de justicia inversora."