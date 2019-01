"No nos arrepentimos. Pocas veces David gana a Goliat"

Dos de los tres anestesistas que denunciaron irregularidades en la última OPE de Osakidetza, Marta Macho y Roberto Sánchez, han señalado en 'La Ventana Euskadi' que se sienten vigilados y denuncian manipulación de sus contratos de trabajo.

Marta Macho ha contado que a raiz de su denuncia "gente que antes te hablaba, te deja de hablar; caras que ya no te miran y no te saludan en el Hospital, porque parece ser que el tema personal se lleva también al trabajo, hasta manipulación de nuestros contratos". Macho recuerda que el tercer denunciante, el anestesista Manoel Martínez, "se queda sin contrato el 15 de Febrero y va a trabajar con un contrato de guardias y a mí me han disminuído un 60% la jornada".

Roberto Sánchez señala que "a nuestro sindicato ESK, como a Elkarrekin Podemos o a Bildu han llegado anónimos de gente de otras especialidades, y a nosotros también nos han llegado anónimos relatando las irregularidades, pidiendo que por favor no revelemos sus nombres", y recuerda que el consejero de Salud, Jon Darpón, señaló que no iba a hacer caso de denuncias anónimas. Subraya, además, que desde la Fiscalía les han comunicado que a los denunciantes no se les puede imputar ningún delito.

Elkarrekin Podemos ha registrado en el Parlamento vasco una proposición de ley para regular por ley la protección física, económica, laboral y social de los ciudadanos que alerten y denuncien infracciones legales, malas prácticas, corrupción y abusos contrarios al bien común por parte de las administraciones y del sector privado, para evitar posibles "represalias" hacia estas personas. La iniciativa ha sido impulsada a raiz de las supuestas irregularidades detectadas en la última OPE de Osakidetza, que sigue en investigación y que ha provocado ya la dimisión de tres altos cargos del servicio vasco de salud.