Una empresa tramita permisos para la cría de holoturias en la Bahía de Cádiz

Hasta ahora había servido para algún que otro cuplé, pero el precio que alcanza el kilo de holoturias en el mercado asiático es para tomarse muy en serio la captura en las aguas gaditanas del popularmente conocido como pepino de mar. Y más, tras la iniciativa de la cooperativa de armadores de Vigo, que están impulsando la pesca y la comercialización de holoturias para vender el también conocido como pepino de mar en China y otros países asiáticos.

En la Bahía de Cádiz ya se trabaja en la rentabilidad comercial de la holoturia pero no desde la captura en el mar, sino desde su cría en un recinto natural de la comarca donde la holoturia desarrollaría todo su ciclo de vida. Una empresa está tramitando esa instalación en una localidad de la Bahía de Cádiz, en lo que sería la primera experiencia legal de explotación comercial del pepino de mar en la provincia.

Las holoturias no son una especie protegida en Andalucía, pero pese a ello la Junta de Andalucía no autoriza su pesca hasta que no haya estudios sobre la población de estos carajos de mar en aguas del litoral gaditano que avalen la sostenibilidad de la especie. Esos estudios se están desarrollando en todo el litoral andaluz en este momento, según detalla a Radio Cádiz el jefe del Servicio de Desarrollos Pesqueros de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Luis Fernández, quien explica que los primeros datos apuntan a que “la tasa de reposición no es lo suficientemente grande como para permitir la explotación comercial”.

Al hilo, insiste en que “la pesca furtiva de la especie la está esquilmando en muchas zonas de nuestro litoral”. En la Bahía de Cádiz no han sido pocas las operaciones en las que han sido intervenidos, por la Policía Local o la Guardia Civil, varios kilos de carajos de mar. Por ejemplo, en 2016 la Policía Local de Cádiz incautó en varias operaciones más de una tonelada de pepinos de mar que estaban siendo capturados en la costa y la Guardia Civil ha detectado por operaciones anteriores un incremento de la pesca furtiva de la especie debido a la rentabilidad que otorga la venta a restaurantes que sí consumen este producto. Hace dos años, por ejemplo, fueron intervenidas en una azotea de Cádiz 750 holoturias que un pescador furtivo estaba secando al sol para, posteriormente, venderlas.

El descenso en el número de holoturias existentes en el litoral gaditano afecta, de forma negativa, al fondo marino, porque los pepinos de mar contribuyen a que los fondos marinos del litoral gaditano sean más productivos. Así lo afirmó a Radio Cádiz el profesor de la Universidad de Cádiz (UCA) e investigador Juan Lucas Cervera y lo corrobora Fernández, que indica que “es una especie que se dedica a filtrar los fondos, que mejora los fondos donde viven, y de hecho en algunos países como Turquía o el litoral griego lo han esquilmado tanto que los fondos se han destrozado. Y al desaparecer la holoturia, desaparecen muchas especies de los fondos marinos y se degrada mucho la calidad ambiental de los fondos”.

En Cádiz, las holoturias están muy presentes en el Carnaval de Cádiz desde que la especie da nombre hasta a un premio que señala las peores coplas y los tipos más desacertados del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz.

Pero los pepinos de mar pueden tener más utilidad que la de servir simplemente para el humor en el Carnaval de Cádiz. La cooperativa de armadores de Vigo ya ha dado un paso decidido para trabajar en la captura y venta controlada de la holoturia, un mercado que no ha sido explotado hasta ahora por España y que cuenta con grandes posibilidades de negocio. En Asia la holoturia es muy valorada en la gastronomía y los principales exportadores son Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas o Ecuador. Cádiz busca emprender ahora, desde la acuicultura, el camino para figurar algún día en esa lista.