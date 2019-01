Tres jornadas para afianzarse

El Cádiz ya prepara el encuentro de este sábado ante el Mallorca. Los amarillos buscarán su primera victoria en este 2019, después de perder ante Osasuna y no pasar del empate a cero con Almería y Granada. La situación en la tabla sigue siendo esperanzadora, solo un punto por debajo del playoff y a 8 del ascenso directo. Para abajo ya casi no se mira, no en vano el descenso está a 13 puntos de distancia.

En el vestuario saben que para que no se escapen los puestos de arriba hay que ganar ya. No se puede demorar sumar tres puntos ante el Mallorca, otro equipo, la revelación probablemente, que llega con ambición y sin presión por ser un recién ascendido. Luego habrá dos salidas seguidas a Oviedo que esta ahora un punto por debajo del Cádiz y Alcorcón uno por encima.

Son tres partidos que posiblemente no marquen el futuro del equipo amarillo, la competición es muy larga y que pase lo que pase en estos encuentro aún no se decidirá nada, pero los de Cervera no pueden dejar de sumar para no perder comba con la zona alta.