El cuarteto pelea en lo más alto

Este sábado el Gran Teatro Falla volverá a abrir sus puertas para recibir un nuevo concurso en la categoría de adultos. El primer día además será cabeza de serie el cuarteto de Ángel Gago que lleva por nombre "este años nos retiramos", el día 14 sea el estreno de "Brigada Amarilla (agüita con nojostros) de Morera que comparte autoría con Iván Romero que defiende el primer puesto del año pasado.

En SERxCuatro se sentaron Ángel Gago e Iván Romero para analizar la modalidad y hacer balance de todo lo que rodea al concurso e incluso al humor en general. Por supuesto ambos cuarteteros dejaron clara su buena sintonía y se desearon suerte para el concurso. "Les deseo suerte de corazón, son muchos años ya y mira que yo he deseado lo peor a otros; que no salgan y cosas así. Yo llevo muchos años compitiendo con Morera y él ganándome. Creo que es mejor la rivalidad esta y pasarlo bien" confirmaba Gago. Iván recordaba que "cuando pasó la lesión de FIgue, todos los cuarteteros nos pusimos a disposición de ellos para lo que quisieran. Al final de esto el día uno nos dan los premios y al otro día nos vemos en la calle" reconoce Iván. Ambos afirman que lo importante es gustar al público más que otra cosa.

La modalidad vive un buen momento, sobre todo en la cantera donde hay mayoria de cuartetos, una modalidad que ya ha logrado la igualdad con las demás. "Al cuarteto se le trata diferente, no peor. Ahora hay igualdad, no somos el hermano chico. Somos los primeros en pedir esa igualdad, en todo, incluso a la hora de cantar. Queremos el mismo trato de otra agupración". Si reconocen cierta molestia en el trato de algunas peñas que "son subvencionadas con dinero público y no cuentas con los cuartetos. Si es dinero de todos, es de todos. No lo entiendo", afirma Ángel Gago. Romero recalca que "sobre todo si es excluyente. Nosotros no vamos a ir al concurso de mejor pasodoble, pero si podemos al de popurri o al de cuplé. No se entiende, creo que ellos piensan que un cuarteto venden menos que una chirigota y eso no es así".

Ambos dejaron bien claro en SERxCuatro el buen ambiente que reina en la modalidad y sobre todo la unión que hay entre todos más allá de la rivaliddad lógica en la que cada uno quiere ganar. Corren buenos tiempos para los cuartetos,