Sobre las fincas de Amurga

Tanto Román Rodríguez como Antonio Morales han negado rotundamente la existencia de cualquier irregularidad en la compra por el Cabildo grancanario de unas fincas en el macizo de Amurga, propiedad de la familia política Román, y que fueron adquiridas por el Cabildo el 28 de diciembre por dos millones de euros.

Pero es extraño que Morales desconociera el vínculo entre el vendedor de las fincas, Victoriano González y su cuñado Romnán Rodríguez, porque compartió con el primero años de relación casi obligada en las Mancomunidad del Sureste de Grancanaria, en donde el cuñado de Román era interventor. También es extraño que la familia de Román y el resto de los representados por González en la venta de tierras al Cabildo tuvieran ventaja sobre el casi centenar de propietarios que ofertaron sus terrenos a la Bolsa Insular de Fincas Rústicas. Y que el metro cuadrado se haya pagado un 75 por ciento por encima del baremo fijado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y que el informe del Cabildo que avala la compra se hiciera 18 días después de haber aprobado la misma. Eso es sin duda lo más extraño.

Son demasiadas cosas difíciles de explicar, aunque eso no presupone que estemos ante una actuación delictiva. Pero sí estamos ante un cúmulo de circunstancias que hay que aclarar..

Hace unos días, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se vio obligado a cancelar su propuesta de adquirir un edificio de la familia Plasencia, porque la oposición socialista y algunos medios consideraron inadecuado favorecer a un empresario doblemente condenado. Después de algún titubeo, Carlos Alonso decidió suspender la operación. No digo que sea imprescindible hacer lo mismo en este caso, no dispongo de la suficiente información, por eso creo que es imprescindible que la historia de los terrenos de Amurga se aclare. Pero me pregunto que habríamos dicho si Carlos Alonso se hubiera gastado dos millones de euros en unas fincas de la mujer de Clavijo y sus cuñados.