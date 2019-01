La imagen dada el pasado domingo por parte del CD Tenerife ha generado un entorno de optimismo que no escapa ni al presidente de la entidad blanquiazul. Miguel Concepción manifestó hoy en los medios oficiales del club su satisfacción con el trabajo realizado durante el mercado invernal pues a su entender “los refuerzos que han venido son de calidad y Víctor Moreno me aseguró que mejorarían el potencial de la plantilla, lo que se ha podido ver en el último partido de liga ante el Nástic. Ahora hay que ver si podemos llevar a cabo una o dos incorporaciones más, aunque no ficharemos por fichar sino por mejorar la calidad del plantel”, aseguró el dirigente palmero.

Tiene claro Concepción que la segunda etapa en el banquillo blanquiazul de José Luís Oltra es para poder tener en el mismo a un entrenador experimentado y con calidad, que siente los colores del club: “ya estuvo con nosotros durante tres años y fue capaz de ascender al equipo. Lo tiene todo para volver a llevarnos a la máxima categoría de nuestro fútbol. Transmite y comunica, poniéndose en su sitio cuando tiene que hacerlo”, argumentó el presidente blanquiazul.

Concepción se siente respaldado por el accionariado del club, lo que he hace trabajar en favor de la entidad con objetivos como la deuda cero que poco a poco va consiguiendo a medida de recortar en cada ejercicio la misma poco a poco. La reducción de la deuda “se consigue con la gestión empresarial. A pesar de haber descendido a Segunda B, pudimos continuar con esa dinámica y si seguimos en este camino podríamos llegar a la élite con una deuda completamente reducida”, explicó el presidente blanquiazul.