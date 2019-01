Exigen más profesionales de psiquiatría y la construcción de la pasarela peatonal de acceso al Hospital

Varios miembros de la Plataforma por una Sanidad Pública en la Serranía de Ronda se han citado con los medios de comunicación esta mañana en el patio delantero del Centro de Salud Ronda-Sur, el antiguo Hospital Santa Bárbara, para solicitar públicamente la apertura del Hospital de Día de Salud Mental en nuestra ciudad y un aumento de la plantilla de profesionales en esta área sanitaria.

Allí, en las instalaciones del centro, ya han comenzado las obras de este nuevo espacio pero la plataforma considera que estas actuaciones van demasiado lentas. Además aseguran que nuestro hospital no cuenta, de momento, con un número suficiente de profesionales en la unidad de psiquiatría. Según ha explicado su portavoz, Agustín Rubira, actualmente tiene asignados cuatro psicólogos clínicos, una psiquiatra y una doctora de medicina interna. Sin embargo, en el pasado el centro hospitalario contaba con dos especialistas en psiquiatría, a los que habría que sumar un tercer profesional o incliuso un cuarto psquiatra en el futuro si también se dispusieran de las camas necesarias para atender a estos pacientes.

Rubira también ha resaltado que la Junta ya ha colocado el cartel del nuevo centro de salud mental en la entrada del edifico, algo que no ha gustada a las familias de los enfermos pues consideran que no es necesario señalarles al tratarse de una enfermedad tan sensible.

Además, la plataforma ha aprovechado su intervención para volver a exigir la construcción del paso elevado de acceso peatonal al Hospital de la Serranía, un proyecto aprobado por el parlamento andaluz hace dos años. Los problemas con su ubicación han ido retrasando el proceso por lo que las obras aún no han comenzado. Por ello piden a las administraciones competentes que lleguen a un acuerdo cuanto antes para que muy pronto este acceso sea una realidad.

Asimismo el colectivo solicita la construcción de un segundo vial de acceso y la contratación de especialistas en otras áreas como oncología o reumatología, entre otras reivindicaciones.