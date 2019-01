La suma de Carmena y Errejón

Más Madrid. Así se llama la plataforma electoral que han presentado por carta Manuela Carmena e Íñigo Errejón y que ha sacudido la política española estos días.

El nombre alude a suma, y no a unidad. A unidad de partidos. La famosa unidad de partidos y las luchas y conflictos por las listas ha resultado, desde las últimas elecciones generales y, sobre todo, en las elecciones andaluzas, un fracaso. La confluencia de izquierdas no multiplica, ni suma. Resta. Quien pronuncia estas palabras creyó en esa posibilidad, pero los hechos dicen lo contrario. El voto de la gente no es propiedad de nadie, ni mucho menos de los aparatos de los partidos que organizan listas.

Mucho ruido ha generado la presentación de un nuevo proyecto político en Madrid, que mira más a ampliar la mirada a la ciudadanía que quiere transformar el país, sea de izquierdas o no, porque los problemas no son de izquierdas ni de derechas. Suena mucho al Podemos original que atrajo a tanta gente de diversos pelajes y a los que les unió algunos asuntos centrales, comunes a la mayoría.

La oferta política de Carmena y Errejón, dos generaciones de políticos brillantes y con mirada larga viene a ampliar los horizontes y las posibilidades de quienes queremos que este país permita vivir dignamente y con justicia a sus habitantes. Si obtiene buenos resultados en Madrid, podría ser el comienzo del reinicio de otro nuevo ciclo desde posiciones progresistas y transformadoras, sin patriotismos de partido y lejos de la política identitaria y más cercana a los grandes problemas concretos que nos afectan: el futuro del trabajo y las pensiones, la igualdad, la transición ecológica, un nuevo proyecto de país…

No se trata de dividir, sino de ampliar. La derecha lo está haciendo, con muy buenos resultados, ampliando sus opciones y resultados electorales, como en Andalucía. Hoy, es el momento de Más Madrid, de ensanchar la mirada de progreso. Mañana, llegará el momento de hacer país con las mayorías. Más pronto que tarde, llegará.