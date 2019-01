10 planes de ocio para empezar bien el 2019

¡Bienvenido, 2019!

En el último post os hice una serie de recomendaciones variadas (ahora las llamarían random) de mis favoritos de 2018. Ahora que ya estamos en pleno 2019 os traigo planes muy chulos y novedades para hacer en las próximas semanas y meses para así empezar bien el año ¿Qué os parece? Hay teatro, conciertos, exposiciones, música... Así que, venga, seguir leyendo hasta el final para elegir vuestro favorito.

1. La fura del Baus en A Coruña

Empiezo por uno de mis planes para las próximas semanas. ¡La Fura dels Baus en A Coruña! Sí, señores, el emblemático grupo de teatro catalán llega al Palacio de la Ópera para interpretar nada menos que Carmina Burana. ¡Yo no me lo voy a perder! Nunca he visto a La Fura, ni tampoco, a mis 33 años, he presenciado ninguna ópera, así que es una oportunidad única que no voy a dejar escapar. Hay hasta cuatro sesiones diferentes los días 8, 9 y 10 de febrero. Podéis comprar vuestras entradas aquí.

2. El nuevo Riazor

A ver, esto no es que sea una novedad de 2019, pero seguro que los que no sois socios del Dépor todavía no habéis visto la nueva imagen de nuestro estadio. Con una iluminación muy chula y nuevas cubiertas que tienen muy buena pinta, a ver cómo resisten ahora las lluvias y las ciclogénesis varias que visitan A Coruña. El sábado 2 de febrero a las 20.30 horas tenéis una nueva oportunidad de verlo con el partido contra el Tenerife. Los que ya lo habéis visto quiero saber vuestra opinión. ¿Os gusta? Algunos dicen que el material parece un poco malo, como de plástico. ¿Qué decís?

3. Patty Smith, cabeza de cartel del Noroeste

Y vayamos a la música. Creo que el conciertazo de este año en la ciudad (para quien le guste, claro está) es la cabeza de cartel del Festival Noroeste 2019, Patty Smith. No es santo de mi devoción, creo que los organizadores siguen buscando el mismo tipo de público que en años anteriores, pero admito que es una estrella de las grandes y que estará en A Coruña el 9 de agosto y gratis para cualquiera que quiera escucharla a las orillas del mar.

4. Concierto de Alfred, de OT

Cambios totalmente de estilo. Si vosotros sois más de música comercial y buscáis algo más actual, tranquilos, OT está para salvaros. Alfred visitará nuestra ciudad el 10 de mayo para ofrecer un concierto en el Playa Club. Presentará su primer álbum titulado 1016, el número que llevaba cuando se presentó a los castings para entrar a la academia más famosa de la tele.

5. Las ilustraciones de Emilio Urberuaga

Y después de la música, pasamos a la plástica. He elegido para recomendaros una exposición recién inaugurada a la que tengo ganas de ir ya que se trata del ilustrador Emilio Urberuaga y últimamente me está encantado ese ámbito artístico. Así que esta misma semana (la exposición cierra el 25 de enero, poco tiempo de margen nos dan) me pasaré por la casa de cultura Salvador de Madariaga (calle Durán Loriga) para conocer más de 70 obras del que fue Premio Nacional de Ilustración en el año 2011. Además, según he leído, en la muestra nos enseña su proceso de trabajo, así que tiene pinta de ser un plan más que interesante, a buen resguardo para los días de lluvia que aún nos quedan.

6. Más rutas para Alvedro

Cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a Alvedro porque este año el aeropuerto estrena nuevas rutas. Málaga y Bilbao están entre las novedades, pero es que además hay aumento de frecuencias en otros enlaces como el de Sevilla, que pasa a ser diario. Parece que Vueling se ha decidido por fin a apostar por A Coruña desde que Volotea anunció su llegada al aeropuerto para iniciar la conexión con la capital vasca en abril. Ahora serán dos compañías las que ofrezcan este servicio. La ruta a Bilbao operará los viernes y domingo con Vueling y los jueves y domingo desde finales de marzo.

Pero no nos olvidemos de la mejor noticia, la que nos trae Turkish Airlines, que quiere volver a intentar una conexión entre Galicia y Estambul, pero esta vez sí, desde A Coruña. Intuyo que la sede del señor Amancio tiene mucho que ver en ello.

Los que antes se enteran de estos temas son los chicos de Vuela más alto, si queréis, podéis leerlos en este enlace.

7. Castelao maxistral, en Santiago

Ya que estamos viajando vamos a aprovechar para ofrecer un plan fuera de A Coruña, pero muy cerquita, en Santiago. Valdrá la pena moverse para ver A derradeira leición do mestre, el cuadro que pinto Castelao en 1945 estando ya en Argentina y que hasta ahora nunca había visitado Galicia. Seguro que os suena porque la exposición generó polémica política. Si queréis saber más de la obra y de la muestra en general, podéis informaros en la web de la Ciudad de la Cultura. Y si traigo esta recomendación hasta Llegando a puerto es porque tenéis hasta el 3 de marzo para ver la pintura más representativa y grande en todos los sentidos (mide dos metros de altura) del artista de Rianxo.

8. Nueva radio fórmula: Los 40 Classic

Cambiamos totalmente de estilo para hablar de una radio fórmula. ¡Madre mía! No puedo evitar que esa expresión me suene a otros tiempos en los que Fernandisco era lo más. Bueno, y pensándolo bien, no nos viene nada mal porque precisamente quiero hablarlos de la música que escuchábamos en nuestros tiempos mozos. El grupo Prisa ha decidido deshacerse de M80 y transformarlo en Los40 Classic para así rendir tributo a la emisora de los número uno. Para gustos, colores pero yo tengo que admitir que me gusta más ahora. Puede que precisamente porque la música es de los 80 y 90 esté más próxima a mí y porque hay mucho pop nacional. En A Coruña la podéis encontrar en el dial 97,6, como hasta ahora M80 radio. ¿Qué opináis del cambio?

9. La llegada del carril-bici

Aquí sí que entramos de lleno en la polémica: el nuevo carril bici de A Coruña. Vale que no es un plan de ocio como tal, pero sí una novedad en nuestra ciudad. No puede tener más detractores y defensores y es lógico porque está provocando unos cambios muy importantes en muchas zonas de la ciudad. ¿Mi opinión? Pues aún a sabiendas de que me va a suponer críticas, creo que en muchos lugares no está bien planteado. Ahora veamos si de cara a la primavera sube el número de usuarios. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Será útil?

10. Inauguración del restaurante Pracer

Y para despedirme lo hacemos con uno de nuestros temas favoritos, la comida. Ya sabéis que mi defecto es traeros las recomendaciones de sitios cuando ya hace meses que están abiertos y esta vez no quiero que suceda lo mismo. Así que como sé que este local está a punto de caramelo me apresuro a hablar de él en el blog. Se trata de Pracer, el proyecto de Moncho Bargo y Javier Freijeiro con el que ganaron la segunda edición del premio Incitus, una iniciativa de la que ya os hablé, aquí.

El restaurante está en la calle Salgado Somoza, 13 (en el entorno de la plaza de Zalaeta) y si queréis podéis seguirlos en sus redes sociales para averiguar (el primero que se entere, que avise) de cuándo va a abrir.

¿Os ha gustado mi selección para el inicio de 2019? Contadme qué otras novedades conocéis o qué planes recomendáis para este año que, esperemos, nos traiga muchas alegrías a todos. Hasta el próximo post, marineros.