Lorena Ros y Laura Torres son las abanderadas 2019 en Xàbia

Lorena Ros y Laura Torres serán las Abanderas de las fiestas de Moros i Cristians 2019 en Xàbia.

Lorena representará al bando de la media luna y pertenece a la filà Almoradins que, además, ostenta la Capitanía del presente ejercicio.

Laura, de la filà Ballesters, representará al bando de la cruz.

Su proclamación y andadura como máximos cargos de la fiesta tendrá lugar durante los actos del tradicional Mig Any.

Las dos jóvenes llevan la fiesta en la sangre desde hace mucho tiempo.

Abanderada mora

Lorena Ros ha estado vinculada a la Filà Almoradins desde los cinco años, participando tanto en la escuadra infantil como en la de jóvenes. Posteriormente, al dejar de sacar una escuadra de mujeres en los Desfile de Gala, "dejé de desfilar; pero mi vinculación con la filà nunca se ha perdido".

Ahora, desde el año pasado y con vistas a la Capitanía, las mujeres volvemos a tener nuestra escuadra en la filà”.

Abanderada cristiana

Laura Torres pertenece desde hace más de diez años a la fiesta y su vinculación con la filà Ballesters le viene de familia.

Ha llevado el estandarte en los desfiles, ha desfilado en la escuadra de mujeres y ha salido en la escuadra de hombres "porque estaba falta de componentes”. Actualmente, también forma parte de la Junta de Festes en representación de su filà y conoce de cerca todo aquello que comporta ser Abanderada ya que su hermana Carmen fue Abanderada Cristiana en 2016.

Las dos nuevas Abanderadas reconocen que es un honor poder representar a la fiesta de Moros i Cristians.

Ambas ya tienen ganas de vivir ciertos actos concretos siendo las máximas representantes de la fiesta.

En el caso de Lorena, el Desembarco, porque "gana el bando moro y conquistamos el castillo”, sentencia.

En cambio, Laura espera con ganas un sencillo acto que, para ella, es muy emotivo: la Ofrenda de Flores en el carrer Sant Jaume. “En esa calle vive mi abuela, me he criado allí y tengo muchas ganas de vivirlo y tomarme la misma foto que me tomo todos los años con ella; pero esta vez como Abanderada”.

Ambas están orgullosas de poder abanderar la fiesta en un momento en el que ha sabido reinventarse a sí misma y crecer en repercusión en los últimos años fruto del esfuerzo y trabajo de su Junta de Festes y de sus filaes.

“A lo mejor no somos tantos participantes como éramos hace unos años, pero el sacrificio que realizan todos y cada uno de los festeros por sacar adelante sus filaes, y con ello a la fiesta, es encomiable”, señalan. “Pertenecemos a una fiesta que tiene todos los ingredientes para diferenciarse y destacar por sí sola. Pero, para ello, debemos poner todos de nuestra parte para que sea un éxito en todos los sentidos”, indican.