Hablamos claro con Manuel Poyatos

Lo hablamos claro con Manolo Poyatos

En junio de 2016 abandona Ciudadanos por lo que él mismo denomina como "discrepancias con el jefe provincial". Para Poyatos lo primero es Guadix, y en aquel momento no era esa la línea que se le pedía desde Granada.

Apenas un año como concejal naranja le dio para comprender que ese no era el camino que le llevó a abandonar sus preferencias por el Partido Popular, y comenzar una nueva etapa política. "No me gustaba cómo hacía las cosas Rajoy". Y así, a ser el número uno de un partido del que se siente impulsor, y sobre el que prefiere no profundizar por convicción personal.

Decepcionado, no tanto por él como por la deriva de Guadix, afirma que la "legislatura de la ilusión, de la esperanza y el diálogo... se ha convertido en la peor".

Sobre la alcaldesa accitana, Inmaculada Olea, afirma que habiendo hecho "un discurso magnífico" en su toma de posesión, no ha logrado generar el diálogo que impone gobernar en minoría y, además, ha sido incapaz de promover iniciativas consecuentes con el análisis que "hace la calle" sobre la situación lamentable en que se encuentra Guadix.

"Se muere", afirma, Guadix no es capaz de salir de la situación en que se encuentra y se lamenta de que la oportunidad de estos cuatro años haya pasado sin alcanzar consensos, sin dar participación a la oposición y sin respuestas a los problemas de los vecinos.

Para Poyatos la "ruptura del PSOE" ha perjudicado a Guadix, y se muestra deseoso de que lleguen las elecciones de mayo para que se propicie una nueva corporación que sea capaz y consecuente con el análisis de la realidad de la ciudad y la busqueda de respuestas a sus problemas.

No ha dejado pasar la oportunidad de nombrar a José Luis García Raya y a Santiago Pérez López, a Manuel Ortiz, del que afirma sentirse grátamente satisfecho de haber podido conocer mejor, y a Jesús Lorente. Del candidato del Partido Popular, al que ha anunciado dará su voto, ha sentenciado que es una persona dialogante y un magnífico concejal, y será un buen alcalde si se rodea de un buen grupo de concejales.

Para Manuel Poyatos "mayo será el punto y final a la política", pero no el abandono de sus inquietudes por hacer cosas, volcarse aún más con su familia y disfrutar de sus nietas.