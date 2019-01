El coste de la plantilla del Recre supera levemente el millón de euros

La Cadena SER ha tenido acceso a documentación contable del club de finales de 2018, en la que vienen recogidas las expectativas de gasto, así como el salario de la plantilla de jugadores y trabajadores de manera detallada.

En dichos documentos, se puede apreciar que, cada mes, la plantilla y el cuerpo técnico perciben un total de 46.433,48 euros. Estos pagos se reparten a lo largo de 13 mensualidades, por lo que el gasto asciende a 603.635,24 euros.

Además, como complemento dentro de ese salario, el club prevé una partida denominada 'primas', que asciende a 400.000 euros. No se trata de primas por objetivos, ascender o disputar playoff de ascenso, sino de la liquidación total de las cantidades firmadas.

Ambas partidas, la de mensualidades y la de primas, suman un total de 1.003.635,24 euros, a los que habría que añadir otra partida de 'seguros sociales pendientes', de 35.000 euros. En total, 1.038.635,24 euros.

También destaca el pago pendiente de 45.000 euros a la empresa Forensic, la encargada de elaborar la auditoría forense, ya realizada pero que no puede utilizarse al no haberse pagado el trabajo. También es preciso destacar que conceptos como el de los pagos a ex empleados por Fogasa deben sufrir modificaciones respecto a lo que se contemplaba en 2018, atendiendo a lo que se negocia en la actualidad.

Cadena SER

Cadena SER