Los turistas se pierden en Jaén

La Asociación de Alojamientos Turísticos de Jaén afirma que son numerosos los turistas que llegan hasta la capital y no logran alcanzar su destino sin perderse. Tras los cambios de tráfico y la peatonalización del centro de Jaén, los GPS y navegadores que no se han actualizado correctamente y dirigen de forma errónea a los visitantes. Por ello, el colectivo pide al Ayuntamiento que se ponga en contacto con las empresas para explicarles la situación.

Desde la patronal del gremio de hoteles apuntan que no están actualizados "ni Google Maps, ni operadores como Here Maps (compañía que gestiona los posicionamientos direccionales de los navegadores de 28 marcas de automóviles como Audi, Peugeot, Toyota, BMW, Renault, etc.)", lo que provoca el rechazo de los turistas hacia ciertos establecimientos situados en el centro de la ciudad.

La dirección del Hotel Xauen afirma que han perdido "prácticamente todos los clientes de paso, lo que provoca graves pérdidas económicas, y los que vienen con reserva llegan a duras penas y hay que guiarles por teléfono".