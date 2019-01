A vueltas con el cartel

Todos los años la misma cantinela…que si el cartel no dice nada, que si es un dechado de modernidad…que si eso lo hace mi prima con el meñique…!! En fin, Jerez de mis culpas, que diría el castizo. Siempre tendremos un pero para cualquier cosa que se haga. Servidumbres de esta tierra indolente, repleta de ‘enteraos’. Voces más autorizadas que yo, léase por ejemplo el crítico de arte Bernardo Palomo, ha venido a poner las cosas en su sitio, diciendo que es un cartel clásico en cuanto a su “plástica formal”, pese a que algunos lo tilden de vanguardista, ignorando con ello que la vanguardia artística precisamente ataca las estéticas canonizadas. ¿Habrá algo más canonizado que los elementos que utiliza el cartel de este año? Yo no voy a entrar en cuestiones estéticas, me voy a detener en un paso antes: si el cartel necesita una explicación (y eso es lo que se ha hecho con un vídeo subido a la red que explica el cartel: su idea, su ejecución, etc…) no cumple una de sus características esenciales: ser comprendido fácilmente: literosuficiente. Las características de todo buen cartel son: que capte la atención, sea simple, que exprese el mensaje con la menor cantidad de elementos, sea comprendido fácilmente, que tenga buena composición es decir que se perciba como un todo y por supuesto que sea creativo. Juzguen ustedes mismos… Ahora que muchos se jactan con estos últimos carteles, miro la vista atrás al año 1996 y me río. Yo lo tengo claro. Me quedo con cualquiera de los veintitrés carteles que el artista Miguel Segura tiene firmados para El Tabanco. ¡Vanguardistas!…dicen. Lo que hay que oír…

Seguir leyendo