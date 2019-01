Redru completa el póker de treses

Carlos Redruello, Redru, ya es jugador del Racing hasta el próximo 30 de junio. El club santanderino ha confirmado en la tarde del martes la cesión por parte del Betis del lateral izquierdo que había estado, también cedido, en el Elche durante la primera parte de la temporada.

Con la contratación del sevillano, adelantada en exclusiva por la Cadena SER en Cantabria y el Diario AS la pasada semana, Iván Ania ha conseguido un póker de treses, el número con el que habitualmente juega el lateral izquierdo: Castañeda, Rulo, Puras y Redru. En principio, la contratación del andaluz no implica la salida obligatoria de ningún jugador ya que, al tener 21 años, ocupará una de las dos fichas sub-23 que tenía libre el Racing, pero no es descartable que en los próximos días el Racing haga un nuevo movimiento en el mercado, en este caso de salida.

Aunque es cierto que Castañeda está compaginando partidos en el lateral con otros como central zurdo, que Puras alterna el primer el segundo equipo y que Redru también podría jugar ocasionalmente por delante del lateral, lo cierto es que la posición natural es la de lateral izquierdo y, en principio, cuatro treses son demasiados. La salida de Rulo, cedido por el Alcorcón, con la que se viene especulando aunque nunca confirmada desde el club, podría aligerar la carga en esa posición y liberar, de paso, una ficha para mayores de 23 años, que ahora mismo tiene agotadas el Racing.

Chuti Molina, máximo responsable de la confección del equipo, e Iván Ania deberán decidir en las próximas horas si intentan reducir la sobrepoblación de laterales izquierdos o si aprovecha la polivalencia de varios de ellos.