Machín: "La eliminatoria será igualada"

La eliminatoria de Copa frente al F.C Barcelona y la pobre imagen del Sevilla en el partido contra el R.Madrid ha copado la rueda de prensa de Machín previa al encuentro de cuartos en el torneo copero. El nivel de Messi, que contra el equipo sevillista es siempre altísimo, es una de las preocupaciones del técnico sevillista pero no ve demasiadas opciones de pararlo. "O ponemos un francotirador con un dardo de anestesia… Tenemos que poner mucho de nuestra parte, que él no tenga su día. Lo cierto es que se ha intentado de muchas formas y tiene capacidad para salir de cualquier trampa". ha señalado el soriano muy criticado por la imagen ofrecida por su equipo en el Bernabéu. "El más crítico conmigo mismo soy yo. En la rueda de prensa traté de plasmar lo que vi y sentí en ese momento. Hasta el minuto 80 íbamos 0-0, es una obviedad. En esos diez minutos teníamos la oportunidad de ganar, lo que no quita que el Madrid estuvo muy por encima de nosotros. No dimos cuatro pases para buscarle las espaldas y crearle ocasiones. Las ocasiones reales no fueron tantas. No tengo la costumbre de empaparme de todo lo que se dice, ni cuando van bien las cosas ni cuando van un poco peor" declaró Machín intentando defenderse de las críticas recibidas tras ese partido de liga.

Esas críticas apuntan también a los cambios realizados en ese partido. "Claro que se me pasó por la cabeza el reforzar el centro del campo, quitar a un punta y meter a Amadou. Pensaba que necesitábamos meter miedo, tener un poco más de mordiente. Respeto todas las opiniones pero si hubiera cambiado al delantero por un centrocampista, lo fácil sería decir que nos echamos de atrás" ha indicado el técnico sevillista que el bajón del equipo y especialmente de los hombres claves tiene que ver con la acumulación de partidos. "El entrenador ve lo mismo que todo el mundo, pero también analiza otra serie de cosas más internas que el resto de gente es normal que no lo conozca y no valore. Aparte de efectividad, antes teníamos más frescura, las llegadas eran más precisas, ahora nos cuesta más. Llevamos muchos partidos, nuestra forma de jugar es enérgica, con transiciones rápidas. Necesitamos de una buena condición física y muchas veces no sólo es lo que la cabeza quiere sino lo que las piernas pueden dar. El cansancio lo tiene el equipo, pero capacidad hay, son los mismos que hace un tiempos nos maravillaban y nos van a seguir maravillando" indicó Machín que no le da tanta importancia a la mala racha como visitante. "No sólo le pasa al Sevilla. Si fuéramos tan fiables fuera nos saldríamos de la tabla. Ser competitivos es tener opciones de ganar en todos los campos. Hemos tenido opciones de ganar también fuera de casa".

Por último, las nuevas lesiones, Munir y Gnagnon con problemas musculares, van a lastrar las rotaciones que tenía previsto hacer pero las va llevar a cabo de todas formas. "La confianza no hay que decirla sino demostrarla. Si tenemos una plantilla competitiva, de alto nivel, se tiene que ver. Munir no está, Nolito es una baja de larga duración… Soy entrenador, para mí la plantilla es la mejor. Habrá que optimizarla y estoy en ello".Con respecto a la eliminatoria copera Machín busca en la ida el partido con resultado perfecto para la vuelta; "Lograr un resultado positivo y que no nos marquen un gol. Para dar la campanada necesitamos llevar un marcador que como mucho tengamos que ganar de no más de un gol de diferencia" concluyó.