Jueves Santo en lugar de San Vicente Mártir

Mucho se ha dicho de las ventajas que supondría pasar la festividad de San Vicente Mártir a domingo. Yo hoy solo me voy a detener en los perjuicios que supone el no hacerlo. Para empezar trastornos a la hora de conciliar laboral y familiarmente en un día como este, sobre todo para los que trabajan fuera de la ciudad. Pero es que el rendimiento escolar decae en una semana rota como esta. Ayer mismo me lo trasladaba una profesora tras acabar las clases. Por no hablar del escaso público que se suma a las actividades en honor al santo. En domingo la cosa luce más. Y si lo que se trata es de no perder una festividad religiosa, ¿por que no se establece fiesta siempre en la ciudad el jueves santo? No todos los años lo es y esta sería una manera de garantizarlo.

