Castigo a la racanería de Marcelino

Aunque los entrenadores no suelen reconocerlo en público -Marcelino García Toral no es una excepción- los planteamientos reservones en busca del empate a cero suelen fracasar. No está el Valencia para confiar en su eficacia defensiva como primera premisa para buscar el triunfo. Y, como le ha venido ocurriendo toda la temporada, un balón lateral mal defendido volvió a condenarle. Cabrera centra demasiado cómodo, Diakhaby no acierta a cortar, Lato se equivoca y Jorge Molina, en racha, complica mucho el pase a semifinales de Copa del Rey.

El 1-0 definitivo no es sorprendente. Excepto la rotación en la portería y el descanso a Molina, el Getafe jugó con un once inicial muy parecido a su equipo ideal. El plan del cuerpo técnico valencianista sigue siendo priorizar la Liga y meter a jugadores de la segunda unidad en Copa. Futbolistas que anoche, con la excepción de Kang In, anoche estuvieron muy lejos de su mejor versión. Repitiendo idéntico nivel el próximo martes, el Valencia está en la calle.

En los próximos días, se calentará el partido aludiendo a la importancia del factor Mestalla. Pero esa variable hace ya muchas décadas que se da por sentada. El estadio se llenará como siempre en noches importantes. Lo que sí hace falta es que el equipo juegue mejor al fútbol. Sin tirar a puerta es imposible ganar a esto.