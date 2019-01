Si no imitas a un superhéroe de cine, ¿por qué quieres emular las 'pelis' porno?

Seguro que a nadie se le ha ocurrido trepar por la pared de un edificio de 10 plantas como hace Sipderman, ni lanzarse al vacío para volar como hace Superman, ¿verdad? Sería una locura, es ficción y no podemos hacerlo. Lo tenemos todos claro. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacer en la cama las mismas posturas imposibles que hacen en las películas porno? ¡También es ficción!

Muchas personas tienen fantasías y en el sexo, el porno siempre se les pasa por la cabeza. El hecho de que sea una fantasía, no nos obliga a que tener que imitar lo que se nos pasa por la cabeza al 100%. Hay que diferenciar entre fantasía, deseo y gesto. Fantasía sería soñar con que viene el butanero a casa, te 'coge por banda' y te hace de todo; deseo es sentir que te gustaría que viniera el butanero; y gesto es que entre el butanero por la puerta de casa y os pongáis en acción. "Hay mucha gente que fantasea con estas cosas y se sorprende cuando lo piensa. Incluso creen que fantasear con otros es igual que ser infiel a su pareja", asegura Rosa Montaña.

Podemos pensar que todo el mundo fantasea, pero no es así. "Hay mucha gente que no es capaz de fantasear en la cama porque nadie le ha enseñado. Tú no vienes con unas ideas de serie en este tema. Todo va en función a lo que has leído o visto en el porno. El porno puede ser muy educativo e incluso podemos sacar de ahí muchas fantasías, pero debemos asumir que se trata de una película. El porno no es lo que terminaremos haciendo en la cama", asegura Rosa Montaña.

