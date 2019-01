Wesley Hoetd: "Estoy listo para jugar"

El Celta ha reforzado su defensa con el central del Southampton Wesley Hoetd. Llega cedido hasta final de temporada con opción de compra.

La defensa del Celta tiene un nuevo integrante. El central holandés de 24 años y 1,94 está "listo para jugar. Aunque no he jugado estos dos últimos meses he estado entrenado y puedo jugar el domingo". Si Cardoso lo ve oportuno no tiene problemas para debutar en Valladolid.

El defensa aportará su experiencia, la que se trae de haber disputado muchos partidos en la Premier y en el Calzio midiéndose a los mejores delanteros. Ahora espera poder aportar lo que sabe a la Liga Española y a la delicada situación del Celta. Viene con ganas de aprender y ya ha dedicado sus primeras palabras en castellano a la afición del Celta. "Afouteza y corazón" ya están en su vocabulario.

Hoetd reforzará una defensa debilitada y que ha encajado más de 30 goles en lo que va de temporada.