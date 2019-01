Zaragoza y Calatayud, ayuntamientos excelentes por su inversión social

Calatayud y Zaragoza son ayuntamientos excelentes. Lo dice el último informe que sobre gasto social ha publicado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España con datos de 2017. Son las únicas ciudades aragonesas, de más de 20.000 habitantes, que entran en esta clasificación que implica que sus ayuntamientos han destinado más de 100 euros por habitante. Ni Huesca ni Teruel aparecen en la lista. Ni tampoco Utebo que también por dimensión es analizado en este estudio. Sólo estas dos ciudades, la capital aragonesa y Calatayud se incluyen de Aragón entre los ayuntamientos excelentes. Y en orden inverso, es Calatayud la que ocupa el puesto número 12 con una inversión de 156 euros en gasto social por habitante y Zaragoza se queda la número 24 de un total de 31 ayuntamientos al dedicar 111 euros per capita. Pero para ser declarados excelentes no sólo hay que invertir sino hacerlo con transparencia. Gustavo Garcia, portavoz nacional de la asociación, señala que "la excelencia solo la alcanzan aquellos ayuntamientos con una inversión en Servicios Sociales superior a 100 euros por habitante, que además suponga el 10 % de su presupuesto como mínimo, que no recorten de un año para otro y que además tengan un portal de transparencia en el que podamos comprobar que los gastos imputados son de Servicios Sociales y no de otras cosas".

Calatayud es la segunda vez que se incluye como ayuntamiento excelente, no así Zaragoza que aparece como un clásico en esta lista por una trayectoria en inversión social que lleva años. "Si este informe lo hubiéramos hecho en los años 90 o a principios de los 2000 estoy seguro de que Zaragoza también habría salido" donde "tenemos la suerte de que desde los años 70, desde el primer ayuntamiento democrático, y con los sucesivos ayuntamientos se ha tenido una especial sensibilidad en esta materia y deja huella". En palabras de García, "es un mérito de muchas personas, y de alcaldes y concejales".

Lo que analiza este estudio es a los Ayuntamientos, y el de Zaragoza tiene mucha historia con servicios centenarios (como la Casa de Amparo o La Caridad), pero también influye, dice Garcia -todo un experto en la dirección de estos servicios-, el apoyo de la comunidad autónoma a la capital.

¿Y qué pasa con las que no están? Huesca, Teruel o Utebo, todas de más de 20.000 habitantes, no aparecen ni en la excelencia, ni como ayuntamientos precarios -que destinan menos de 50 euros por habitante- ni como consistorios pobres, o sea de 40 euros por habitante en gasto social. Garcia los sitúa en "zonas templadas".