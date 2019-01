Una 'charradica' por la tarde para combatir la soledad

El 95% de las llamadas que se reciben en el servicio de teleasistencia no guarda relación ni con caídas ni con enfermedades. Se hacen para mantener una conversación. Es un dato que habla de la soledad. Paliarla es el objetivo de "Nos gusta hablar", una iniciativa que desde el mes de noviembre reúne a mayores en el Centro de Convivencia Salvador Allende, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Hasta allí se ha trasladado la Unidad Móvil de Hoy por Hoy Zaragoza.

"Las personas necesitamos relacionarnos, vengo encantada, me he dejado hasta la novela, ni la escucho ni la veo". Es Susana, una de las asiduas a estas tertulias de entrada libre que tienen lugar de lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde. Llevan funcionando aquí desde noviembre. Leticia es su dinamizadora. Al principio acudía todos los días, los mayores han cogido tan buen hábito que solo lo hace una vez por semana.

En el caso de que la conversación falle, hay dinámicas que la animan. Como explica Cristina "cogemos un papel y apuntamos una pregunta, por ejemplo, '¿qué harías si ganaras la lotería?' y va corriendo de uno a otro y cada uno dice su opinión?"

El resultado es que "aquí estoy muy bien", prosigue Cristina. "Se ha muerto mi marido hace poco y estoy muy triste; ayer mismo lo estaba y me vine aquí y me fui la mar de bien".

Este espacio no es únicamente para personas solas. También ayuda en casos de depresión, "incluso los propios hijos son los que les obligan a venir porque se dan cuenta de que están muchísimo mejor", explica Leticia. Que se lo digan a Juanjo, que tiene 83 años. "Me sacaron algo de depresión y esto me ha servido, me he relajado y estoy extraordinariamente bien". Los mayores pueden acudir a hablar todas las tardes a partir de las 17 horas.