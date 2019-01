Iván Martos: "Queremos mejorar los puntos de la primera vuelta"

Un futbolista con las ideas claras, dentro y fuera del campo.Iván Martos ha sido protagonista en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del entrenamiento en el campo Anexo. El joven lateral del equipo rojiblanco, con solo 21 años de edad, ha repasado la actualidad del equipo almeriense. Iván Martos es de pregunta corta y directa. Sabe lo que dice en todo momento, pese a su juventud.

Está viviendo una temporada inolvidable jugando en la categoría de plata del fútbol nacional, aunque tiene las cosas tan claras que se sigue considerando futbolista del filial del Almería. Iván Martos es uno más en la plantilla del primer equipo, pero dice que si tiene que volver al cojunto canterano no tendrá problemas, ya que se considera un jugador de club, un futbolista del Almería.

Entrenó con normalidad: "He trabajado bien con mis compañeros, con una pocas molestias, pero ha ido todo bien en el campo Anexo. Fue un golpe en el partido ante el Cádiz pero solo se quedó en el golpe", fue la primera reflexión del joven lateral en la rueda de prensa.

Iván Martos está cumpliendo a las maravillas en el Almería en Segunda División: "El míster me dio la confianza cuando no pudieron participar los compañeros que también juega en el lateral izquierdo. Se me siguió dando continuidad en los partidos y la verdad es que estoy muy contento esta temporada. La competencia en el lateral zurdo es muy grande y eso es muy positivo para el equipo".

El defensa tiene la cabeza muy amueblada: "Tengo claro que mi equipo es el filial y si tengo que volver al Almería regresaré, mientras tanto seguiré dándole todo en el primer equipo mientras sigan confiando en mí. Me tomo todo esto como mucha normalidad, como un reto personal y solo tengo que seguir en la misma línea de trabajo".

Se define: "Me considero un futbolista normal, una persona normal tanto en el campo como fuera de él, y eso me ha llevado a estar a donde estoy ahora mismo; es la forma de seguir, el camino".

El equipo lleva nueve jornadas sin perder: "La dinámica es muy positiva, estamos todos muy contentos. Además, lleva tres jornadas sin recibir un gol, por lo que estamos todos muy satisfechos porque eso significa que el trabajo se está haciendo bien. Y la idea del sábado es sacar los tres puntos ante Osasuna".

El Almería tiene un objetivo en la segunda vuelta de la Liga: “Queremos mejorar los puntos de la primera vuelta para así llegar con tranquilidad al final de la temporada".