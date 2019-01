Valdepeñas luchará contra los robos en el campo a través del registro de matrículas

En la próxima primavera, el ayuntamiento de Valdepeñas va a poner en marcha hasta 8 puntos de videovigilancia en los accesos a los principales caminos de esta localidad. De esta forma, se pretende recudir los robos en el campo.

Estos puntos de videovigilancia van a registrar, automáticamente, las matrículas de los diferentes vehículos que circulen por estas zonas. Un registro que se almacenará en la sala de mandos de la Policía Local. De esta forma, el sistema informático emitirá una alerta, si este vehículo es robado o, incluso, si su propietario tiene alguna orden de alejamiento en vigor, tal y como ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Rosa Ruíz.

Asimismo, desde la Policía Local han asegurado que "si no es por las nuevas tecnologías y la colaboración ciudadana no podríamos cubrir toda la localidad". En este sentido, su inspector jefe, Cecilio Moreno, ha confirmado que "vigilamos esta localidad dividiéndola en cuatro sectores y no podemos llegar a patrullar un sector entero en un día". No obstante, Moreno ha recalcado que "no depende de la cantidad de agentes, sino de que la Policía Local esté cuando debe estar".

Además, en cuanto a los robos en el campo registrados en 2018, Moreno ha confirmado que han disminuido y se han situado en 15-18 robos. En total, durante todo el año pasado, en Valdepeñas se registraron hasta 40 robos de todos los tipos.

Finalmente, desde este consistorio no cierran la puerta a incrementar los puntos de videovigilancia y registro de matrículas en la localidad, tal y como ha subrayado la concejala de Medio Ambiente, Amparo Crespo.