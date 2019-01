El cementerio de Llanos del Caudillo, registrado a nombre de un particular

Llanos del Caudillo, un municipio de la provincia de Ciudad Real de apenas 700 habitantes, cuenta con hasta 312 construcciones ilegales, según los datos del Catastro recogidos por la Cadena SER. De esta forma, esta localidad es la segunda de toda España que más defrauda a esta institución.

Sin embargo, su alcalde, Andrés Arroyo, ha asegurado, en declaraciones a SER Valdepeñas, que "existen graves errores en el Catastro (...) Por ejemplo, el cementerio municipal estaba registrado a nombre de un particular". No obstante, Arroyo ha confirmado que "este es el error más llamativo pero no el único".

En este sentido, el propio Arroyo ha afirmado que "hay gente que tiene toldos con telas de recoger aceitunas y el Catastro lo ha identificado como un almacén o cobertizo". Además, Arroyo ha subrayado que "incluso las piscinas de PVC que se montan y desmontan, han sido recogidas como de obra".

Finalmente, Arroyo ha lamentado que su municipio encabece ese ránking y asegura que si se eliminan todos esos errores estarían más abajo, puesto que ha confirmado que "en nuestro municipio apenas tenemos 250 viviendas y algunas de estas irregularidades son errores del Catastro y otras por desconocimiento de mis habitantes (...) todos ellos han pedido licencias de obras pero no lo han dado de alta al Catastro".

