Los taxistas denuncian que en Guadalajara trabajan 20 VTC aunque solo existan 3 licencias

Los taxistas de Guadalajara denuncian que en nuestra ciudad están trabajando de forma habitual unos 20 vehículos VTC cuando tan solo hay 3 licencias concedidas por la Junta de Comunidades. Piden que se aplique la ley y no descartan llevar a cabo medidas de presión como está realizando ya el gremio del taxi de Barcelona y de Madrid.

Considera la Asociación de Taxistas de Guadalajara que están siendo víctimas de una competencia completamente desleal. "Están haciendo trayectos urbanos e interurbanos, es decir, lo mismo que los taxistas pero sin ningún tipo de regulación", asegura José Ignacio Guirao, presidente de la Asociación.

Guirao habla de puntos donde se puede comprobar fácilmente esta situación como el Palacio Multiusos o la estación del AVE de Yebes. "Esta mañana he hecho un servicio a la estación y había 7 vehículos VTC, algunos incluso en las propias plazas de los taxistas. Y se puede ver que no todos van porque tengan una contratación previa, hay muchos que van a esperar si sobran clientes, que es algo para lo que no están autorizados".

La regulación está transferida a las Comunidades Autónomas. Dice Guirao que en nuestra región, por cercanía a Madrid, son Toledo y Guadalajara las provincias donde más trabajan los VTC sin licencia castellano-manchega. "Se nos cuelan muchos de Madrid fácilmente. Los clientes que llevamos de las empresas de los hoteles son los que los VTC intentan captar para hacer los retornos o incluso ya las idas".

Insiste en que no son casos aislados, sino una realidad que se repite día tras día. "Operando en Guadalajara hay 20 todos los días aunque solo hay 3 licencias para trabajar aquí. Si somos 30 taxis y hay 20 VTC cualquiera puede imaginar el impacto".