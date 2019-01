Maikel Mesa, se perfila como titular ante su exequipo

La suspensión del partido ante el Reus ha trastocado los planes del cuerpo técnico amarillo, que había ‘programado’ que el medio vasco Iñigo Ruiz de Galarretea cumpliera ciclo de amonestaciones ante el conjunto catalán al ‘provocar’ que viera su quinta cartulina ante el Osasuna, pero la jugada ha salido mal y ahora tendrá que cumplir partido ante el Nástic de Tarragona.

De esta manera se abre la puerta de la titularidad para dos jugadores, caso del tinerfeño Maikel Mesa, que el curso pasado perteneció al conjunto catalán y en verano fue traspasado a los amarillos, y del canterano Javi Castellano, ya recuperado de su lesión. El puesto del medio campo es el único que parece generar dudas puesto que las restantes posiciones parecen haberse ganado la continuidad en el once inicial.

Si Maikel fuera el que entrara, que parece lo más lógico por tener características parecidas a Galarreta y por la motivación extra que supondría verle jugar ante su ex equipo, poco habría que tocar en el dibujo en la zona ancha, pero si entrara Javi, que es otra de las variables, una opción sería que Peñalba subiera su puesto más hacia el medio con Javi por detrás y Timor un poco más en la media punta.

Paco Herrera ya dijo en rueda de prensa que su idea era la de ver al tinerfeño de inicio, por lo que su idea no debería varias a pesar de ser otro el rival al que se enfrenten. Pero antes del partido ante el Osasuna dijo algo parecido con Araujo, y no finalmente no fue titular.