Mantovani: "El partido ante el Nástic es una final"

De esta con medio pie fuera a estar con los dos dentro puesto que sus últimas actuaciones han convencido a Paco Herrera. Hablamos del central argentino Martín Matovani, que tenía claro desde que aterrizó en Gran Canaria que "vine para trabajar y para demostrar que puedo estar en este gran club”, aunque “a veces no salen las cosas”.

No niega que “estaba raro porque no jugaba, porque no salían mis partidos y porque no encontraba mi nivel”, siendo clave para ese giro “cuando cambia la cabeza”, que es cuando “estás entrenando mejor”.

"Cuando no salen bien las cosas te metes en dinámica mala y te cuesta salir”, continuó, afirmando que “jugué mal contra Almería y Cádiz y soy el primero que lo sabe porque siempre hago autocrítica y miro para dentro. No hacía falta que nadie me lo dijera; yo sabía que no estuve bien”. Pero “en este inicio de año, sin embargo, ha empezado bien para mí y para el equipo" aunque avisó que “todavía falta para ver a Martín Mantovani a gran nivel".

"Mi fuerza interna es muy grande, sobre todo porque confío en mí” añade, por lo que “aunque los rumores no te gustan, te ayudan a ser más fuertes y es cuando debes sacar la cabeza para ir hacia adelante".

A nivel grupal ahora “la dinámica es diferente y las sensaciones son mejores”, pero “no nos olvidamos que no sacamos buenos resultados fuera, salvo el 0-0 de Majadahonda”, ya que “los demás los habíamos perdido”.

Recuerda que "ganamos al Osasuna y seguimos en la dinámica que estábamos teniendo", por lo que cree que “si hay que dar una vuelta de tuerca este es el momento” y el partido del domingo ante el Nástic de Tarragona “tiene que ser una final si queremos demostrar que estamos cambiando", aunque él, desde dentro, "veo a los jugadores más enchufados porque estas dinámicas pasan; empezamos con la mala dinámica, pero ahora estamos en la buena”, algo que también es bueno “para nuestra gente”, porque “la afición estaba alejándose y dejando de creer en el equipo. "

Por último, se le cuestionó por el viaje de ida y vuelta realizado hasta Barcelona para no jugar ante el Reus, explicando en tono jocoso que "tocamos la Sagrada Familia y nos volvimos para casa.... No descansamos bien, aunque luego tuvimos un fin de semana de descanso y ya miramos el próximo partido con más tranquilidad. La decisión fue a la Liga y nosotros estamos al margen puesto que hay tantas idas y vueltas que es mejor esperar el veredicto final. Ya nos hemos centrado con el Nástic y luego ya veremos", sentenció.