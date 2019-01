Looks ideales para cada cita de San Valentín

En nuestro espacio de moda de hoy nos preparamos para el día más romántico del año. A dos semanas de celebrarse el día de SanValentín, los enamorados se preparan con sus mejores galas para deslumbrar a su pareja.

El amor a sí mismo y el amor hacia los demás nos mantienen la autoestima alta por lo que nos preparamos para amar y ser amados con nuestra analista de moda, Jimena Mazucco, quien nos recomienda qué podemos hacer para las distintas situaciones que pueden darse en un día tocado por la flecha de cupido.

Un look para la primera cita no es igual que un look para una cita sorpresa por ello nos acompaña Paloma de la Hoz, responsable de comunicación de la firma Molly Bracken, una firma francesa que conserva todo el chic francés.