Podemos dice que votar a Ciudadanos y Vox es votar a Ramos

El secretario de barrios de Podemos, Juan Carlos Rubio, ha advertido a la ciudadanía de Talavera que si votan a Ciudadanos y a Vox, lo harán paralelamente al Partido Popular de Jaime Ramos.

En rueda de prensa, Rubio, ha señalado que los populares no podrían ganar solos pero además considera que los impuestos a los talaveranos no se bajan, al contrario se suben para que Ramos se pague su programa electoral tirando la casa por la ventana y gastando el dinero que no tenemos.

En el mismo, sentido, afirma que Ramos ha visto la puerta abierta y por eso opta de nuevo a ser alcalde.

En cuanto a la situación de los barrios, ha dejado claro que no va en consonancia con los impuestos que pagamos los ciudadanos, ya que la mejora brilla por su ausencia con baches, grietas, pasos de peatones en mal estado, instalaciones deportivas, o parque infantiles.

Finalmente, ha avanzado que si la formación morada gana las elecciones, hará una auditoria municipal, para conocer las cuentas del Ayuntamiento.