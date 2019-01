Ya no caben más alumnos

Los institutos Valle del Ebro y Benjamín de Tudela, tendrán que incrementar el ratio de 30 alumnos por clase. No queda, actualmente, ninguna vacante ni en 1º ni el 3º de la ESO para admitir nuevos estudiantes y la opción de desdoblar algunos de esos cursos, a estas alturas del año, no es viable. Por lo tanto, la decisión de incrementar las ratios sería la mejor opción, aunque desde el Ayuntamiento esperan que sea una medida provisional y que no se repita de nuevo el año que viene. En este sentido, desde el Consistorio se ha firmado una declaración institucional en la que exigen al departamento de Educación una mayor previsión para dotar a los centros de los recursos necesarios para que den una respuesta adecuada a las necesidades no solo de Tudela, sino de toda una comarca con un gran porcentaje de alumnado sobrevenido, el que se incorpora a las aulas con el curso ya empezado. "El departamento cuenta con los datos, tal como apunta la edil de Educación, Silvia Cepas, y sólo debe poner en marcha los recursos antes de que comience el nuevo curso para evitar un grave problema como el que se está registrando actualmente en estos centros de la capital ribera".

De hecho, una de las principales soluciones pasaría por la construcción este año del nuevo instituto de Ribaforada que permitiría repartir mejor todo el alumnado. Sin embargo, las obras todavía no han comenzado y será difícil que se ponga en marcha el próximo curso.

Y mientras tanto, en Tudela se preparan para acoger este miércoles 23 de enero una jornada en torno a las Buenas Prácticas en Educación que se están llevando a cabo en los colegios de la ciudad. En ella se expondrán algunos de los proyectos e iniciativas más innovadores en el ámbito de la educación que se están implementando desde los colegios de Primaria tudelanos, iniciativas como el proyecto "E-Twinning" del C.P. Huertas Mayores, el "Socio-emotional Proyect" del C.P. Elvira España, el "Proyecto de Interioridad PIC" de la Compañía de María, la iniciativa "Creamos nuestros propios videojuegos SCRATCH" del C.P San Julián, "Matemáticas Singapur" de La Anunciata, el "Coro escolar de Griseras", del C.P. Griseras y el proyecto de lectura Inclusiva "Contamos un Cuento" del C.P. Torre Monreal.

Las jornadas tendrán lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas en la sede de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera.