Erice: "No me voy por dinero, salir del Albacete ha sido muy díficil"

Jon Erice ya es historia en el Albacete. El centrocampista navarro abandona el equipo manchego para iniciar una nueva aventura en el extranjero, concretamente en el Vancouver de la MLS.

Erice ha señalado que "ambos clubes han respetado los plazos y es una oferta irrechazable que me va a cambiar la vida.Siempre he ido de cara y el club me ha respetado. No me voy por dinero y no soy hipócrita, no voy a decir que no gano más dinero que en el Albacete".

Erice ha destacado que el proyecto deportivo del Albacete es muy interesante y por eso la dirección deportiva no para de recibir llamadas para ocupar mi puesto. El proyecto no se acaba con Erice, vendrá otro futbolista y el vestuario lo acogerá perfectamente, para mí dejar el Albacete ha sido muy difícil, por eso mis hijos y mi mujer se quedarán hasta junio".

En este enlace puedes escuchar la despedida de Erice