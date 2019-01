"Subjetivos", la nueva propuesta de Nando Argüelles Project

Situada en un enclave natural del término municipal de Algeciras se encuentra la "Casa El Coleta", justo en la zona de botafuegos y con acceso desde una de las pistas del Club Hípico. Este lugar idílico se transforma habitualmente, y gracias a la entrega y dedicación de Nando Argüelles, en un espacio para el arte, excepcional y distinto. Se trata de una zona dotada de espacios verdes y una arboleda junto a una casa perfectamente equipada donde los artistas, que deciden participar de las propuestas de Nando, colocan sus obras para deleite de los visitantes.

En esta ocasión hemos recibido en los estudios de Radio Algeciras a Nando Argüelles y a Juan Soler, uno de los siete artistas que participarán, desde el próximo día 25 de enero y hasta el 7 de abril, en la exposición titulada "Subjetivos". Nando nos explica algunos detalles. "Como 'ojeador',y coolhunter, y como viene siendo habitual, de los siete artistas, solo dos son conocidos y hemos trabajado en otras exposiciones y proyectos, los otros cinco, son nuevos en la zona pues no se han visto sus obras antes por aquí, parte importante de mi trabajo se centra en poder conseguir presentar artistas y obras inéditas en la comarca, no siempre fácil, de poder tenerlos por aquí, y esperando que sea todo un éxito y sus trabajos lleguen un poco más lejos y tengan más visibilidad por zonas que no son las habituales, pues tenemos artistas de Jaén,Granada,Sevilla,Córdoba y de las cercanas Jeréz y Jimena de la Frontera.

Los artista que estarán presentes en esta muestra serán Rafa Forcada, "artista multidisciplinario, conocí su obra hace unos años, después de un parón pictórico, aunque no creativo, pues no ha parado de diseñar espacios, ropa especial a medida, considerándose uno de los diseñadores más punteros del momento; actualmente vive y trabaja en La Coruña,y es allí donde retoma de nuevo los pinceles y las telas y papeles para expresar como él mismo dice, lo que vé en su día a día".

Juan Ángel González de la Calle, "ya hemos trabajado en varias ocasiones. Desde sus primeros trabajos, persigue y encuentra los objetivos que le apetecen con un guiño muy surrealista. Deconstruye la realidad y crea unas obras con varias lecturas y significados. Imágenes en positivo/negativo ,tratamiento inusual de representar sus realidades".

Federico Jaime, "nos trae obras en pequeño y medio formato. Se atreve con una amplia gama de color, representa quizás paisajes, abstracciones, informalismos y expresionismo, siempre inspirados a partir de archivos del grabador flamenco, Johan Sadeler (I550-I600), en concreto del grabado, 'Paisaje rocoso con la estigmatización de San Francisco de Asís', dónde crea su propio paisaje tomando como referencia fragmentos del mismo".

Miguel Scheroff, "desde que conocí su obra me llamó y mucho la atención, sus 'descarnados', grandes formatos, en la mayoría de los casos... impactantes, crudos, vivos, muy fuertes... Contacté con él y tiene entre sus actuales proyectos, una residencia de artistas en La Térmica en Málaga".

Fran Baena. "Pintor, escultor, performático. A los 9 años comienza pintando en los cursos de pintura de paisaje y yendo a pintar todos los veranos al campo subbético cordobés, dónde se va creando su pasión por el arte, la pintura y el paisaje Actualmente estudia Bellas Artes en Granada.

María R. Valdés, "artista de Santa Fé, Granada. Estudiante de BBAA. He seleccionado, de sus últimas obras, lo que creo que mejor representa su corta, pero ascendente carrera profesional. Una serie de dibujos en din-A4,y unas esculturas en hierro instaladas jugando con el equilibrio; y otras de sobrepeana en espuma expansiva, escayola, pintura y otros materiales, obras todas ellas muy potentes.

Y por último Juan Soler, artista multidisciplinar, pintor, escultor, escenógrafo, fotógrafo,etc.. .Continúa con la serie, 'Marenostrum', que pretende ser una alegoría sobre el esfuerzo humano y el desafío por la supervivencia, por mejorar y huir de sistemas opresores e infrahumanos. Problema del que no se libra ningún continente, pero que nosotros aquí tenemos muy presente con el paso de inmigrantes en éste nuestro 'Marenostrum'.