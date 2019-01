RAP pide calma al equipo de gobierno

La Comisión de Hacienda dictaminará este jueves una enmienda transacional al borrador de presupuestos municipales para este año que incluye algunas modificaciones del propio equipo de gobierno y cuatro enmiendas de Renovación Arandina Progresista. Aunque la mayor parte de los grupos políticos habían hecho sus propios planteamientos, estos dos son los únicos que cumplen con el beneplácito de los servicios financieros por el hecho de que especifican de donde se puede detraer el dinero para las partidas nuevas o las que se incrementan.

En el caso de RAP, una buena parte de las enmiendas son del ámbito deportivo. La primera de ellas habla de crear una nueva partida de 50.000 euros y aumentar otra en 20.000 para invertir en formación, entre otras cosas, recuperando las Jornadas del Deporte. “Nosotros creemos que la concejalía no es sólo una cuestión de hacer dos o tras actividades, que son la milla, el cross y ahora la vuelta ciclista, sino que hay una faceta muy importante, como es la formativa, donde hace muchísimo tiempo que no se hace nada y ahí las Jornadas del Deporte eran muy importantes”, explica Eusebio Martín, el portavoz del grupo.

Otros planteamientos de este partido son aumentar en 20.000 euros la partida para arreglos en los colegios, invertir 15.000 en reponer el mobiliario urbano más deteriorado, otro tanto en habilitar un circuito cardiosaludable en el casco urbano, recogiendo una iniciativa de Espeleoduero, y 35.000 en construir unos aseos junto a las gradas del campo de la Virgen de las Viñas.

En estas enmiendas Renovación Arandina Progresista incluye la propuesta de sustituir el convenio que el Ayuntamiento pretende firmar con el joven piloto de de automovilismo Antolín González por una convocatoria de ayudas a promesas del deporte, evitando así la creación de clubes unipersonales con fines de recibir financiación municipal. “No sé quien le habrá asesorado, pero la línea a seguir no puede ser la de generar un club deportivo, porque hay otros deportistas, y puedo citar a Celia Antón, que desde hace tiempo debería haber recibido una ayuda expresa por el Ayuntamiento y no ha podido ser y no podemos pedirle que haga un club unipersonal”, comenta Martín.

Todo esto, explica el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, está incluido en la enmienda transacional donde el equipo de gobierno ha recogido las propuestas que cuentan con el visto bueno de Intervención y que suponen un montante total de casi 400.000 euros, detrayendo una buena parte de ese dinero del proyecto de reurbanización de la Avenida de Castilla, que puede esperar, puesto que no se adjudicará antes del mes de septiembre.

Martín reconoce que las enmiendas de su partido son “de bajo calado”, porque el borrador de presupuestos ofrece un margen muy limitado para cambios más importantes. En cualquier caso, el portavoz de este grupo quiere dejar claro que el hecho de que el equipo de gobierno las admita no condiciona su voto favorable. Para ello, tendría que asumir una serie de compromisos que garanticen, por ejemplo, que la nueva corporación que entre tras las elecciones de mayo no tenga las manos atadas en los primeros meses de mandato. “Hay muchísimas cosas que a nosotros en estos momentos no nos están gustando; creemos que el equipo de gobierno no está haciendo suficientes esfuerzos por garantizar apoyos para sacar adelante las cosas”, lamenta el concejal de RAP, añadiendo que tiene la sensación “de que hay mucha prisa por aprobar este presupuesto y tenerlo disponible para gastar mucho antes de las elecciones de mayo y no ser lo suficientemente sensatos como para que la corporación que entre, sea la que sea, tenga un presupuesto disponible que le permita también finalizar el año y no hacer que este Ayuntamiento no esté medio año parado”.

En caso de que finalmente el equipo de gobierno no encuentre los apoyos suficientes para aprobar estos presupuestos, esta circunstancia no afectaría a las inversiones plurianuales que ya están en marcha.