Gregorio Ordóñez: Los populares vascos en la diana

'La Ventana de la Memoria' recuerda la figura de Gregorio Ordóñez, como político y como persona, en el 24 aniversario de su asesinato a manos de ETA cuando era diputado del Parlamento vasco y teniente de alcalde del ayuntamiento de San Sebastián..

El 23 de enero de 1995, en vísperas de las elecciones municipales de mayo en las que Ordóñez iba a ser el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, mientras comía en el bar 'La Cepa' de la Parte Vieja donostiarra con sus compañeros del Ayuntamiento, entre ellos María San Gil, fue asesinado por un encapuchado que le descerrajó un tiro en la nuca. Gregorio Ordóñez tenía 36 años y un hijo, Javier, de corta edad.

Gregorio Ordóñez en Radio San Sebastián / cadena ser

María San Gil, amiga y compañera de partido, relata en 'La Ventana de la Memoria', el momento de comunicar el asesinato a Ana Iribar, esposa de Gregorio, y recuerda el abrazo en el que se fundieron, además "del drama, la pena, el horror y todo lo que se puedan imaginar".

María San Gil, entrevistada por Eva Domaika / cadena ser

La ex dirigente del PP, María San Gil, entrevistada por Eva Domaika, lamenta que la sociedad "se está olvidando de la memoria, la dignidad y la justicia que reclaman las víctimas del terrorismo, lo que nos hace ser una sociedad mezquina y miserable", y opina que no cree que ETA haya sido derrotada tras el fín de ETA; considera, además, "increíble que quienes no han condenado el terrorismo de la banda asesina, o quienes han formado parte de ella, estén ahora haciendo política en las instituciones".

Fundación Gregorio Ordóñez

El asesinato de Gregorio Ordóñez tuvo consecuencias hasta en la izquierda abertzale. La concejala de HB, Begoña Garmendia, fue expulsada del partido por criticar el atentado de ETA y lamentar la muerte del político popular.

Óscar Gómez entrevista a otras víctimas que dejaron el anonimato para militar y trabajar por la Justicia y memoria de las víctimas, como Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado y hoy presidenta de COVITE, la principal asociación de víctimas del terrorismo en Euskadi; Iñaki García Arrizabalaga, que tenía 19 años cuando los comandos autónomos anticapitalistas, asesinaron a su padre, delegado de Telefónica en Euskadi; o Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba, jefe de la policia municipal de Andoain y a quien asesinaron hace 15 años de tres tiros cuando tomaba un café en un bar de su localidad.

Sara Buesa, Josu Puelles o Rosa Rodero son otras de las muchas victimas de ETA que decidieron luchar contra los verdugos. Nada les devolverá a sus seres queridos, pero hoy al menos pueden sentir la satisfacción de haber puesto su granito de arena para conseguir que el terrorismo haya desaparecido de sus vidas.

'La Ventana de la Memoria' se completa con La Firma del sociólogo Ander Gurrutxaga sobre las "muchas memorias" sobre las que reflexionar y no sobre una sola memoria.