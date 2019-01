Cifuentes: "Tenemos que ser más regulares"

Habla una de las voces autorizadas del vestuario del equipo cadista. Alberto Cifuentes, uno de los pesos pesados del vestuario, uno de los capitanes del equipo cadista asegura que para estar arriba el equipo tiene que mantener una línea más regular. "Tenemos que intentar ser un equipo más regular. Hay que intentar ganar todos los partidos posibles en casa. La dinámica del equipo está siendo positiva, estamos teniendo opciones de ganar y estamos en la línea, hay que intentarlo porque eso es lo que te da el éxito".

Además, añade que "no podemos estar en esa noria que sube y baja porque nos podemos quedar en puerta de algo pensando que podrías haber llegado si no hubieras hecho esto mal".

El portero reconoce que el calendario que tendrá ahora el equipo cadista no es algo que le preocupe al plantel amarillo. La idea del club sigue siendo mirar el partido a partido. "No pensamos en el calendario. Solo pensamos en el Mallorca. Nunca somos favoritos en ningún sitio, ni en casa, en casa somos fuertes, no favoritos, y por eso no miramos más allá. Sólo miramos el próximo partido en ese sentido el cuerpo técnico hace bien. El día a día es lo que te marca el éxito y se hace bien en valorar sólo el partido ante el Mallorca".