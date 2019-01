Nuevo cabeza de cartel para el FIB 2019

Nuevas confirmaciones para el FIB 2019

KINGS OF LEON, en única fecha en nuestro país, son los nuevos cabezas de cartel que junto a FRANZ FERDINAND, GEORGE EZRA, JESS GLYNNE, YOU ME AT SIX, GORGON CITY, EZRA FURMAN, YELLOW DAYS, CAROLINA DURANTE y más se incorporan al cartel de la edición de este año.

Todos se unen a los ya confirmados LANA DEL REY, encabezando una de las noches del FIB en su única fecha en España, y a THE 1975, LA M.O.D.A., BLOSSOMS, etc.

El FIB 2019 se celebrará del 18 al 21 de julio en Benicàssim.