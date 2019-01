El TSJCYL ratifica la condena a un hombre por intentar matar a su padre

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha confirmado la condena de la Audiencia provincial a un hombre por intentar matar a su padre en el domicilio familiar de Miranda de Ebro en octubre de 2016. Rechaza así el recurso interpuesto por la defensa del condenado, que deberá cumplir 6 años de internamiento en un centro psiquiátrico y una orden de alejamiento a más de 500 metros de su padre durante 7 años. En la sentencia se considera probado que el condenado subió con su padre al domicilio familiar, donde cogió un cuchillo y le asestó cinco puñaladas que le provocaron lesiones graves, antes de que se rompiera el cuchillo y cesara la agresión, ya con su madre presente e intentando contenerle.

La sentencia que ahora ha confirmado el TSJCYL estima que los hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y la eximente incompleta de alteración psíquica, dado que sufre esquizofrenia, por lo que ha sufrido decenas de ingresos en centros psiquiátricos en los últimos años. La defensa pedía la libre absolución, por el estado psicológico del condenado, o, en su defecto, que no se le condenara por tentativa de asesinato porque si tuvo intención de agredir pero no de matar. Sin embargo, el recurso se ha rechazado porque el condenado no parecía especialmente alterado después de la agresión y las heridas que provocó a su padre eran de especial gravedad y podían haberle causado la muerte.