Antonio M. Marín Lara insiste: "no voy a ir a la cárcel"

El principal acusado del 'Caso Acinipo', Antonio María Marín Lara, se ha pronunciado sobre la apertura del juicio oral asegurando que se trata de un paso más dentro del proceso judicial, tan habitual dice, que ni siquiera es recurrible. El actual líder de Alianza por Ronda y ex alcalde rondeño está llamado a declarar por su presunta participación en dos delitos de prevaricación, dos delitos de falsedad en documento oficial, un delito de fraude, un delito continuado de tráfico de influencias, y un delito de cohecho pasivo.

Sin embargo, Marín Lara ha augurado un nuevo retraso debido a un recurso de apelación que ha interpuesto ante la Audiencia Provincial de Málaga para la transformación en procedimiento abreviado. Una situación que, según Marín Lara, demorará la sentencia final del caso de dos a tres años.

Además, el candidato a la alcaldía de Alianza Por Ronda no cree que este procedimiento judicial pueda pasarle factura en las elecciones municipales, entre otras cosas, porque se ha mostrado muy seguro al afirmar que no va a pisar la cárcel. “Yo sé lo que he hecho, sé que lo que he hecho es por el bien de Ronda y lo volvería a hacer mañana y lo volveré a hacer”, ha añadido, apoyándose en el trabajo que realizaron los técnicos municipales y que, según Marín Lara, cuentan con informes favorables. ‘No ha habido detrimento ni perjuicio ni para las arcas municipales ni para el ayuntamiento’, ha asegurado.

El ex alcalde ha insistido en que el tiempo juega a su favor ya que se pueden seguir aportando pruebas que demuestren su inocencia y ha vuelto a decir una vez más que ganará los comicios locales.

Acciones legales contra IU

Por otro lado, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda también ha desestimado la petición presentada por IU como acusación popular en las que solicitaban más de 43 años de prisión repartidas en el marco del ‘Caso Acinipo’, entre ellas, más de 18 años de cárcel para Marín Lara. Por ello, el ex alcalde, ha anunciado que va a pedir responsabilidades a la formación de izquierdas apelando a un delito de daños al honor y la imagen privada de su persona.