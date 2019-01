La ilicitana Onelia Leiva se suma al equipo de Paulina Rubio en La Voz

Por fin lo ha conseguido. La ilicitana Onelia Leiva llegó y arrasó en las audiciones a ciegas del programa de Antena 3, La Voz. A piano y voz, la cantante interpretó el tema The Edge of Glory de Lady Gaga. Onelia es nacida en Benidorm, con familia de Novelda, pero ha residido toda su vida en Elche, razón por la que dijo ser de Alicante aunque se siente ilicitana.

La primera en darle al pulsador fue la mejicana Paulina Rubio. Le siguieron Antonio Orozco y Luis Fonsi. El único que no giró su asiento fue Pablo López. El cantautor aclaró, poco después, que le había encantado la actuación, pero que no se giró porque ya contaba en su equipo con una voz similar y no quería enfrentarlas.

Finalmente, Onelia decidió escoger a Paulina Rubio con quien había mostrado una gran química desde el principio. Además, la ilicitana le confesó que tenía una canción compuesta para la mejicana titulada Pa' mi na' más. .

Todavía quedan por delante más audiciones a ciegas. Una vez concluyan, se realiarán las batallas en las que los coaches deberán enfrentar a artistas de su equipo con el objetivo de reducir a los integrantes para la fase final donde el público tendrá la última decisión.

Onelia Leiva ya conquistó al programa desde los castings donde decidió quitarse los tacones apra cantar más cómoda La gata bajo la lluvia.

Onelia se ha presentado en varias ocasiones a programas musicales en los que siempre se ha quedado a las puertas. Ha dedicado gran parte de su vida a la música como cantante y compositora.

Hace aproximadamente un año, Onelia Leiva revolucionaba las redes sociales al filtrarse un vídeo en el que se le veía interpretar el tema Hallelujah de Leonard Cohen durante su jornada como cocinera en un local de hostelería de Santa Pola. Vídeo que decidió enviar al programa como carta de presentación para el casting. Onelia pasó por Radio Elche Cadena SER donde explicó cómo se había producido esta grabación y para hablar de su trayectoria.

Precisamente, durante la entrevista se le preguntó si se presentaría a un talent show como La Voz a lo que respondió que con el ánimo recibido por su vídeo se lo estaba planteando. Y, finalmente, Onelia lo ha conseguido.