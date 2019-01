El Elda - Bateig Piedra Natural ya coquetea con la cabeza (62-52)

El pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” acogió el pasado sábado, el primer partido de la segunda vuelta en el Grupo D de la Preferente de baloncesto sénior masculino que acabó con victoria del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural sobre el C. B. Jorge Juan “B” – Tártaros Gonzalo Castelló (62-52). Una victoria que coloca a los eldenses segundos en la tabla clasificatoria.

Se preveía un encuentro muy diferente al de la primera vuelta como al final resultó ser. Primaron las defensas sobre los ataques y desde el principio se vio que no sería amplia la ventaja para el equipo vencedor, más bien un match desde los dos banquillos para ver quién salía vencedor.

El choque no resultó bonito de cara al espectador ya que, durante los dos primeros cuartos del encuentro, las defensas se hacían dueñas una y otra vez de los ataques que ambos equipos proponían en pista llegando al descanso con una pequeña ventaja para los de Isidro Soria de tan solo tres puntos y un marcador muy bajo de 31 – 28. El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural daba sensación de ansiedad por querer resolver demasiado rápido. Isidro Soria aprovechó el descanso para pedir a sus jugadores paciencia y que jugasen con calma, que no se precipitaran en sus acciones además de demandarles un poco más de nivel defensivo en las acciones atacantes noveldenses muy discutidas, por cierto, desde el banco rival.

Tras el asueto, el partido continuaba de la misma forma. Es más, durante el tercer cuarto continuaba el marcador igualado sin que ni los de Elda pudiesen terminar de despegar. Tampoco el equipo visitante lo permitió en ningún momento. Durante este cuarto hubo demasiados parones en el juego, faltas personales, pérdidas de balón provocadas por las defensas tan estrechas por parte de ambos lo que les llevaba a afrontar un último periodo de nuevo igualadísimo como ocurrió en el encuentro anterior contra Ilicitano.

Entre cuarto y cuarto desde el banquillo local se insistió en que debían jugar más alegres, confiando en los sistemas de juego que durante la temporada llevan entrenando, que no debían entrar en el juego del uno contra uno sin más y que fueran un poco más estructurados buscando mejores situaciones de tiro exterior como así fue durante este periodo sin renunciar a la intensidad defensiva cerrando su rebote en aro y ser más productivos en ataque. La arenga técnica surtió efecto enseguida castigando al rival con un parcial de 9-2 que a esas alturas y conforme estaba desarrollándose el juego, les vino fenomenal para poder administrar bien esa ventaja hasta el final del mismo.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural terminó manejando el tiempo del encuentro logrando de nuevo, una victoria ante un rival que ha cambiado para mejor desde la primera vuelta de temporada poniendo las cosas muy complicadas durante todo el partido.

De este modo, el equipo eldense continúa dando pasos pequeños pero eficientes, aunque “hay que mejorar en gran medida nuestro juego ofensivo, clarificar ideas y terminar de aceptar el rol de cada uno de nosotros en pista y fuera de ella”.

El próximo domingo (11:45 h), los de Isidro Soria rinden visita al Casino Basket Campello. Un rival que espera pisando los talones a los eldenses con las mismas victorias, diez, y las mismas derrotas, cuatro. En la primera vuelta, el C. B. Elda – Batgeig Piedra Natural venció por solo dos puntos (61-59).