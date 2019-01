El C. B. Elda Fem. arranca con fuerza (50-34)

El C. B. Elda Fem. ha comenzado con victoria su participación en el Campeonato Preferente de baloncesto senior femenino.

Las chicas de Inma Payá vencieron (50-34) al Sénior Femenino A ATS Club en la segunda jornada de liga del Grupo D.

Para las eldenses, este fue el primer partido después del descanso navideño que dio comienzo la segunda fase esperada con ganas dado las sensaciones positivas con la que acabaron la anterior.

El comienzo del partido fue muy frio para las de Elda siendo un reflejo de los dos últimos entrenamientos. Un primer cuarto con poco acierto de cara al aro y en el que la defensa no apareció durante los primeros 10 minutos, cosa que aprovechó el equipo visitante que tuvo mucho acierto sobre todo en la línea de tres puntos. La pasividad defensiva, el poco acierto de cara al aro dejó un primer cuarto con un 3-13 que dejaba ver que el ATS tenía más ganas que el equipo eldense.

El comienzo del segundo cuarto, con un robo en la primera jugada y un balón perdido del equipo visitante en el segundo, cambió por completo el rumbo del partido. El equipo cambió su actitud, se puso a hacer lo que había olvidado en los primeros 10 minutos y dio la vuelta al marcador yéndose al descanso con 26-18.

Con las ideas más clara, sabiendo lo que debían y lo que no debían hacer, salieron al tercer tiempo encontrándose a un equipo ilicitano que empezó a defender más fuerte, a subir las líneas defensivas, empezaron a presionar y, provocando con ello, las prisas del C. B. Elda. Con una renta de más 10 se quedó en nada a falta de 40 segundos de acabar el tercer tiempo. Muchas prisas de cara al aro y precipitaciones a la salida del balón dejaron el marcador en tablas en el último minuto del tercer cuarto un partido que tenían controlado pero dos acciones en los últimos segundos dejaban a las locales con un margen mínimo para afrontar el último cuarto en el que no lo pondría fácil el ATS. Las de Inma Payá siguieron con su actitud positiva confiando en el segundo cuarto y siguió aumentado la renta para llevarse el primer partido del año.

Hay que resaltar la actitud desde el segundo cuarto y las buenas sensaciones para ir a jugar esta semana a Alicante cuando el sábado se midan a partir de las 16:00 h al C. D. Xelasport en el pabellón Rafael Pastor de la capital de la provincia.